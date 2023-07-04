醫揚海外訂單擴大 新自動化廠產能倍數跳增

醫揚 (6569-TW) 因應海外客戶訂單增加，代工專案量倍數成長，今年建置全新自動化廠區，整體產能提升 1-1.5 倍，產能利用率也來到 9 成，目前也正在規劃將美國科技中心升級成系統組裝廠。

歐洲及美洲區總經理莊富鈞表示，過去客戶產品多為少量多樣，隨著客戶營運規模擴大，需求量也跟著成長，加上歐洲的醫院聯合標案增加，不時會接獲急單，為滿足長期營運需求，去年就開始著手擴產。

歐洲醫療通路過去是各醫院釋出標案，近年各大醫院進行整合並形成醫院聯合開標案。莊富鈞舉例，最近瑞士醫院聯合標案，需要短時間內大量交貨，因此沒有足夠產能的業者就難以拿下訂單。

醫揚全新自動化廠區提供一條龍生產服務，產品品質控管更上層樓，涵蓋靜電防護檢測、高溫高濕燒機室、恆溫恆濕倉、HiPot 耐壓測試、全自動輸送軌道以及無塵室。

莊富鈞說，過去兩、三年產能非常緊繃，只要遇到急單，生產線流程不容許有差錯，不過現在新廠區採自動化流程，管理上也更加精準，出貨速度也比過去更流暢。

醫揚現在隨著客戶成長增加產能，除了讓整體成本大幅下降外，與供應鏈的議價能力也同步提升，目前產能利用率都已經達到 85-90%。

除了台灣建置新廠區外，醫揚也規劃升級美國科技中心，除了提供既有的維修業務外，擬增加系統組裝產線來因應美國在地製造規範、爭取當地標案。