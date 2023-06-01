輝達醫療策略夥伴 醫揚AI訂單顯著增 能見度逾2年

研揚 (6579-TW) 子公司醫揚 (6569-TW) 與輝達 NVIDIA(NVDA-US) 成為醫療策略夥伴後，隨著疫情趨緩、供應鏈大幅改善，AI 醫療設備訂單顯著跳增，整體訂單能見度長達 2-3 年。法人看好，醫揚今年營收有望再創高，獲利同步看增。

醫揚納入 NVIDIA 醫療設備供應商後，提供符合醫療安全規格的 AI 運算，同時開發出多項 AI 醫療產品，包含影像分析、醫療電腦、行動護理等，並獲得歐美等國際醫療業者採用，AI 醫療設備營收比重，也一舉攀升至近 1 成。

公司營運採客製化代工與自有品牌雙軌策略，其中客製化代工客戶多為美國前 50 大醫療設備公司，已經囊括全球一半市場；自有品牌主要是推廣到歐洲醫院等通路。

歐美區總經理莊富鈞分析，全球掀起 AI 風潮，而醫療市場中，雖然只有 10% 比重會使用到 AI 醫療設備，不過就潛在許多商機，主要多為影像分析等輔助型產品。

莊富鈞觀察，全球前 50 大醫療設備商的產品幾乎都 AI 化，尤其歐洲市場 AI 醫療近年成長非常快速，也出現許多商機，目前也已陸續接獲客戶 2-3 年長單，將帶動未來營運穩定走揚。

法人預期，醫揚跨出電腦領域後，將成為醫療儀器設計生產製造商，隨著供應鏈狀況緩解，今年營收有望年增超過 1 成，續創新高，加上產品多為高單價客製化產品，估毛利率、獲利將同步走高。