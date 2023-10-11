〈2023百貨周慶〉環球購物四大業種買氣飆 首六日業績增1成

環球購物中心 Global Mall 首波周年慶檔期自 10 月 5 日登場，適逢雙十連假，首六日人潮和買氣爆棚，業績較去年同期大增 10%，以生活家電傢俱、彩妝保養品、餐飲娛樂和保暖休閒服飾等業種，增長幅度最高，達 10-15%。

環球購物指出，由於今年周慶主底回饋高達 30%，並與人氣 IP Hello Kitty 推聯名會員禮，再搭配舉辦多元親子活動等，有效導入雙十連假龐大人潮，首六日業績增 10%，以生活家電傢俱、彩妝保養品、餐飲娛樂、保暖休閒服飾增長幅度最高，達 10-15%。

環球購物進一步指出，生活家電因應接近年底搬家買房，加上企業尾牙採購等需求，三大家電最熱銷，包括大型電視機、冰箱和洗衣機，而微波爐、烤箱等小家電買氣也同步暢旺。

由於環球購物提出 10 萬元成家超值專案搭配滿額贈，內含 12 件大小家電一整套組合，造成熱賣，更有外縣市民眾特別至新北中和店選擇一次性家電採購，採購金額高達 50 萬元。

除了必備居家家電外，疫情過後美型、多功能小家電熱銷，包括新型態掃拖地機器人、吹風機等，家電業種客單價攀升成長超過 20%。

而疫後彩妝保養品需求大增，底妝、蜜粉、唇膏組熱賣。

連假期間家庭出遊聚餐，推升餐飲、娛樂業種成長，以四人以上聚餐居多。

而機捷三店包括 Global Mall 桃園 A19、桃園 A8 和林口 A9，鎖定親子客群及商圈居民，不同於以往連假期間周邊商圈居民多返鄉或至外地出遊，今年因與中秋連假接近，加上舉辦世界客家博覽會，機捷三店人潮湧現，休閒服飾和餐飲業績成長最多呈雙位數。