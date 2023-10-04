需求下降速度創3年來最快 歐元區第3季經濟將見萎縮

一項調查顯示，上季歐元區經濟可能出現萎縮。該調查顯示，由於負債累累的消費者在借貸成本上升和物價上漲的情況下減少支出，9 月需求下降速度為近 3 年來最快。

由標普全球編製的 HCOB 最終綜合採購經理指數 (PMI) 從 8 月的 46.7 升至 9 月的 47.2。該 PMI 被視為衡量整體經濟健康狀況的良好指標，

這已連續第 4 個月低於榮枯線 50 大關，略高於初值 47.1。

周三 (4 日) 發布的調查顯示，經濟衰退是全面性的，與 8 月一樣，服務業和製造業的產出都下降。

同時，官方數據顯示，歐元區 8 月零售銷售降幅遠超預期，顯示通膨居高不下，消費者需求疲軟。

凱投宏觀策略師帕爾馬斯 (Franziska Palmas) 表示：「8 月零售額的下降和 9 月 PMI 終值的疲軟，與我們認為歐元區經濟將在 2023 年下半年陷入衰退的觀點一致。」

相關調查顯示，德國服務業活動 9 月小幅上升；但法國服務業以近 3 年來最快速度萎縮，因為新訂單和出口業務下降給歐元區第二大經濟體帶來壓力。

義大利的服務業在 9 月連續第二個月出現小幅收縮，但西班牙的服務業表現出一定的韌性，並在 8 月下滑後略有擴張。

在歐盟以外，英國的服務業遭受的衰退沒有最初擔心的那麼嚴重，這反映出通膨意外下降以及英國央行決定維持利率不變。

監測整體需求的 9 月歐元區綜合新商業指數從 44.6 降至 44.4，為 2020 年 11 月以來的最低水平，當時全球仍在應對新冠疫情。

歐盟整體服務業 PMI 連續第二個月低於 50，但從 47.9 升至 48.7。初值為 48.4。

周一 (2 日) 公布的一項調查顯示，上個月製造業活動仍陷入深度和廣泛的低迷，需求萎縮的速度自 1997 年首次收集數據以來少見。

但其中有個亮點：上個月服務業員工增加數字速度比 8 月更快，就業指數從 50.4 升至 51.5。