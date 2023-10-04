iPhone 15缺賣點 中國蘋果二手舊機價格不降反漲

蘋果 (AAPL-US) iPhone 15 新機上市後，中國深圳華強北二手手機市場多款蘋果舊款手機熱賣，多款舊型號不僅沒降價，反而漲價。

據《第一財經》報導，「很多蘋果二手手機在 iPhone 15 出來後還漲價了，可能是新機沒有往年賣得好。」多名商家談到類似情況。另有商家說，iPhone 14 系列也有機型漲價了。

華強北通天地通訊市場集中售賣二手手機等二手電子產品及配件，在這裡，蘋果是最主要也是最保值的品牌，從 iPhone 6 到 iPhone 14 系列均被明碼標價，價格從人民幣（下同）幾百元到 6,000 元不等。

在華強北市場，二手手機與翻新機的界限並不十分明確。翻新機基本指螢幕、電池或後殼被更換過的二手手機，二手手機則不需要更換零件。

通天地通訊廣場三樓集中售賣二手手機，二樓則銷售各種手機配件。多名商家說，二手手機在不摔壞的情況下，能正常使用數年。

相較於動輒上萬元的高階新手機，二手手機的價格不在一個量級。目前華強北成色較新的 iPhone 14 256G 版本，要價 5,200 元左右， iPhone 13、12、11 分別售 3,000 多元、2,000 多元及 1,000 多元，iPhone 8 Pro 賣 650 元左右，iPhone 6 和 iPhone 7 售 300~600 元。

不同於新機市場比拚功能和外觀創新，二手市場的消費者更看重性價比，每代手機的品質都被仔細對比，最終轉換成價格和銷量。較老款的機型，多被當作工作機銷售，如 iPhone 6、7、8。

一名商家表示，iPhone 8 Pro 運行快，既能當工作機，又能玩主流競技類遊戲，且沒有出現新款手機的發熱問題。這款手機在二手市場很能「打」，比 iPhone X 更受歡迎。近期市面上 iPhone 8 Pro 貨少，所以還漲價了。銷量較好的還包括 iPhone 11 和 iPhone 12。

多名華強北商家指出，消費者對二手手機的價格較敏感，但新機價格更貴。「手機發展到現在，已經沒有很大突破，沒有必要買很新款的手機。以前拿個蘋果手機在手上很有面子，現在不會這樣了。」一名商家說。

IDC 中國高級分析師郭天翔說，與經濟環境有關，消費者對二手手機的關注度不斷提升，高階手機價格不斷上漲，使九成新的二手手機性價比更高。此外，近年新機使用體驗提升不明顯，也相對提高二手手機的使用價值。