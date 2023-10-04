麥卡錫遭罷免加劇美國政壇混亂 11月恐再面臨政府關門危機

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在同黨極右派和民主黨人聯手逼宮下，成為美國國會史上首名遭罷免下台的議長，這將讓美國國會墜入內部權力鬥爭，接下來將遭遇 11 月 17 日避免政府關門大限，美國主權信用評等也可能受到威脅，而這一切都在美國即將舉行 2024 年總統大選之際。

接下來會如何？

眾議院周二 (3 日) 以 216 對 210 票通過共和黨極右派提出的罷免案，讓麥卡錫面臨難堪的挫敗，由麥卡錫盟友、眾議員麥亨利 (Patrick McHenry) 擔任臨時議長。眾院準備休會一周，於 10 月 11 日舉行議長選舉。

麥卡錫仍保有加州眾議員資格，他表示不後悔談判，但也不會再競選議長。

共和黨目前陷入分裂，尤其是強硬保守派尋求大舉削減聯邦支出。目前傳出的可能人選包括共和黨內第二號人物史卡利塞 (Steve Scalise)、第三號人物艾默 (Tom Emmer)、第四號人物斯特凡尼克 (Elise Stefanik)，以及曾和麥卡錫爭共和黨領袖的俄州眾議員喬丹 (Jim Jordan) 等人。

此外，根據美國憲法，眾議院議長不必然要是國會議員，因此共和黨內部有人提議由前總統川普出任議長，即便川普準備參加明年總統大選，也曾說過無意成為議長。

推舉議長人選對民主黨來說比較簡單，他們預料將團結支持目前眾院少數黨領袖、1 月爭取議長失利的傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries)。

政府關門威脅再臨，信評恐遭降？

在眾議院議長塵埃落定以前，不太可能針對撥款給聯邦政府的法案採取任何行動，因此預料，美國將在 11 月 17 日再度面臨政府關門的威脅。

共和黨議員表示，需要至少一周選出新的議長，代表 11 月 17 日大限來臨前剩下通過法案的時間又少了一些。事實上，若要避免政府關門，國會議員必須在 11 月 17 日以前提出更持久的替代方案。

最近的動盪加劇了世界各地投資人和政治領導人對美國國會功能進一步失調的擔憂。主要信評機構中，目前只剩穆迪 (Moody"s) 維持美國最高信用評，但穆迪曾在 9 月底警告，由於對政治「治理」存在疑慮，對美國的信心正在動搖。

高盛表示，麥卡錫下台將升高聯邦政府下個月停擺的風險。麥卡錫的繼任者可能會面臨「更大的壓力」，避免為烏克蘭提供臨時資金或額外資金。

周二的事件只是共和黨最新出現的政治動盪。目前共和黨總統候選人中呼聲最高的川普，正在紐約法庭處理民事詐欺案件，而上周他的競爭對手為了舉行初選辯論，情況有時顯得混亂。

德州參議員 John Cornyn 說：「罷免成功削弱了避免政府關門的大目標，因為現在大家都埋首在議長選舉，誰知道要多久才能選出來。」