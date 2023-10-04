〈美股盤後〉債市下殺 麥卡錫丟議長寶座 四大指數全瀉逾1%

勞動市場出人意料地走強，引發人們對聯準會升息的擔憂，恐慌指數 VIX 創 5 月以來最高，10 年期美債殖利率飆升，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股主指週二 (3 日) 全面下殺逾 1%，科技股整體低迷。石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 會議前油價反彈，能源股下滑。

道瓊收盤瀉逾 430 點，創 3 月以來最慘單日表現，今年漲幅盡數抹去，陷入負值區域。標普收低 1.4%，寫下 6 月份以來最差，那指下跌近 2%，費半下殺超 2%。台積電 ADR 重摔逾 2.5%。英特爾宣布明年 1 月分拆 PSG 事業部，其盤後股價大漲逾 2.5%。

10 年期美債殖利率飆超 4.8%，創 16 年來最高水平。30 年期美債殖利率攀升至 4.947%，也是 2007 年以來的最高水平。華爾街「恐懼指數」VIX 觸及 20.48，創下 5 月以來最高。

數據方面，美國勞工部周二 (3 日) 表示， 8 月份 JOLTS 職位空缺由 7 月份的 890 萬個猛增至 960 萬個，高於預期的 880 萬個，反映美國經濟穩定，勞動力市場仍然強勁。在週五美國非農報告發布之前，這無疑加劇了人們對勞動力市場緊俏的擔憂。

政經方面，儘管政府關門危機暫時止血，但國會仍處動盪，美國共和黨眾議員蓋茲 (Matt Gaetz) 發起罷免眾議院議長麥卡錫的動議，指控麥卡錫在與民主黨合作通過了一項臨時撥款法案以避免政府關門後，不再能代表共和黨核心團隊利益。

麥卡錫未能阻止持不同政見的共和黨人推動他下台，最終以 216 票同意對 210 票反對，成為史上首位被罷免下台議長。

聯準會近期鷹鴿消息交錯。美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二指出，聯準會應該「長時間」把利率維持在較高水準上，好讓通膨回落至 2% 目標，他並不急著升息，但也不急著降息。

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週一表示，聯準會今年可能需要再次升息。聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 同日則再次表示，可能需要多次升息才可抑制通膨。

地緣政治方面，《彭博》週二報導，華為正憑藉台灣主要科技公司的幫助在深圳建立晶圓廠製造廠，爭取繞過美國制裁，在關鍵技術領域實現突破，遭點名的企業有崇越科技 (5434-TW) 、亞翔 (6139-TW)、漢唐集成 (2404-TW) ，以及矽科宏晟 (6725-TW)。

美國財政部長葉倫表示，美國在關鍵供應鏈方面過度依賴中國，如果沒有強大的半導體產業，美國將面臨國家安全擔憂，去年的《晶片法案》將有助於扭轉這一趨勢。

美股週二 (3 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全數盡墨，非必需消費品板塊領跌，僅公用事業逆勢收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。Meta (META-US) 下跌 1.92%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.78%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.30%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.66%。

道瓊成分股多收黑。高盛 (GS-US) 下跌 3.89%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.96%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.63%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.61%；Verizon Communications (VZ-US) 漲 0.69%。

費半成分股普遍收黑。高通 (QCOM-US) 跌 0.82%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.82%；美光 (MU-US) 跌 0.19%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.00%；AMD (AMD-US) 下跌 3.09%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.69%。

台股 ADR 血染一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.56%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.13%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.50%。

企業新聞

Meta (META-US) 下滑 1.92% 至每股 300.94 美元。Meta 表示將於明天解僱 Reality Labs 部門。此外，傳 Meta 將對歐洲用戶推出每月 14 美元無廣告版本的 Facebook 或 Instragram，這些舉措正值歐盟法院 7 月的一項裁決，規定根據歐盟資料保護規則，Meta 在展示個人化廣告之前必須先徵求用戶同意。

英國媒體監管機構 Ofcom 將推動對亞馬遜和微軟在英國雲端運算市場的主導地位進行反壟斷調查，亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別下跌 3.66% 和 2.61%。

英特爾 (INTC-US) 收紅 0.65% 至每股 35.69 美元，其盤後股價勁揚逾 2.5%。

英特爾週二 (3 日) 宣布明年 1 月 1 日起「可程式設計解決方案」(PSG) 事業部將成為獨立實體來運作，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該業務的股票。該業務是該公司在 2015 年收購 Altera 公司後創建的，其晶片可以針對不同用途進行客製化，該業務將與輝達、AMD 競爭。

嬌生 (JNJ-US) 震盪走升 0.12% 至每股 155.34 美元。紐澤西上訴法庭週二駁回陪審團對嬌生 (JNJ-US) 四名原告做出的 2.238 億美元的判決，四名原告聲稱自己因接觸該公司滑石粉中的石棉而患癌症，上訴法庭認為下級法庭的法官不應允許原告在審判時向陪審員提供一些科學專家證詞。

經濟數據

美國 8 月 JOLTs 職位空缺數報 961 萬，預期 880 萬，修正後前值 892 萬

華爾街分析

德銀分析師 Luke Templeman 表示：「投資人尚未完全接受聯準會長期利率維持高位說法，而是追隨變化無常的市場走勢，市場的主導主題是波動性，這是許多已開發市場投資者自 2008 年至 2009 年危機以來不必面對的主題。」

Oanda 美洲高級市場分析師 Ed Moya 表示：「除非非農就業報告低於預期，否則華爾街可能會開始完全消化聯準會年底前至少再升息一次。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主