終於趕上！Novavax更新版新冠疫苗獲FDA核准 股價漲逾8%

美國傳染病疫苗生技開發商 Novavax (NVAX-US) 因獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 批准其更新版的新冠病毒疫苗，激勵周二 (3 日) 股價上漲 8%。此前輝瑞 (PFE-US)、BioNTech (BNTX-US) 和莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 與其競爭的疫苗已在上個月獲得批准。

FDA 批准的 Novavax 更新版新冠疫苗，其抗擊的新冠變種目標與輝瑞和莫德納更新版疫苗相同，均為 XBB.1.15。FDA 在 9 月 11 日已經批准莫德納和輝瑞 / BioNTech 的更新疫苗。

Novavax 疫苗被授權用於 12 歲及以上的人群，意味適用人群比輝瑞和莫德納疫苗狹窄，因為後兩者均獲准適用於 6 個月大以上的人群。

消息傳出後，Novavax 周二股價大漲 8.18%，收每股 7.67 美元，但今年迄今仍有逾 25% 跌幅。同日，莫德納小跌 0.22% 至每股 103.08 美元；輝瑞小跌 0.12%，收每股 33.90 美元；BioNTech 下跌 3.03%，收每股 109.33 美元。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 上個月推薦輝瑞和 Moderna 疫苗時也涵蓋了 Novavax 疫苗，因此該機構的疫苗顧問無需舉行額外會議。

Novavax 多年來已提供其疫苗功效的可靠數據，但一直在物流和其他問題上遭遇困難，致使其疫苗的使用量遠遠落後競爭對手。自新冠疫情大流行以來，截至今年 5 月，美國僅接種 8.9 萬劑 Novavax 疫苗。

該公司今年 2 月披露，其全年持續營運的能力存有「重大疑慮」，並於今年 5 月宣布裁員全球人力 25%。