英特爾明年1月分拆PSG事業部 最快2年後上市

英特爾週二 (3 日) 宣布明年 1 月 1 日將「可程式設計解決方案事業部」(PSG) 分拆出來營運，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該業務的股票。

英特爾最新聲明指出：「PSG 事業部將從 1 月 1 日起成為一個獨立實體，在未來 2 到 3 年內，英特爾打算為 PSG 進行首次公開發行股票 (IPO)，並可能與私人投資者探索加速業務增長的機會，而英特爾將保留多數股權。」

英特爾認為，這將促使 PSG 業務「全面加速」成長，並更有效地參與可程式邏輯閘陣列 (FPGA) 產業的競爭，該產業透過預製晶片為廣泛的市場提供服務。英特爾執行副總裁 Sandra Rivera 將擔任 PSG 執行長，而 Shannon Poulin 將被任命為營運長。

市場對此消息樂觀看待，英特爾 (INTC-US) 週二收紅 0.65% 至每股 35.69 美元，其盤後股價勁揚逾 2.5%。

英特爾 2015 年 6 月宣布以每股 54 美元的現金，總計約 167 億美元現金收購 FPGA 廠商 Altera，在納入英特爾之後，Altera 以 PSG 的業務單位型態存在。

PSG 業務部門產線下的晶片可以針對不同用途進行客製化，與輝達 (NVDA-US)、AMD (AMD-US) 競爭。英特爾在 2023 年第二季財報電話會議中揭露，其 PSG 業務部門的營收年增 35%，連續三季創下歷史新高。