Krispy Kreme尋求出售Insomnia Cookies部門

Krispy Kreme (DNUT-US) 周二 (3 日) 表示，該公司正在探索其 Insomnia Cookies 部門的去向，包括出售，以重新專注於主要業務銷售甜甜圈。

包括金寶湯 (Campbell Soup)(CPB-US) 和 JM Smucker (SJM-US) 在內幾家美國包裝食品公司已達成協議，在疫情紅利放緩和價格上漲帶來的好處的情況下，調整其品牌組合。

Krispy Kreme 表示，Insomnia Cookies 目前在三個國家營運，擁有 250 多家麵包店，預計 2023 財年的收入將達到約 2.3 億美元。

2022 年全年，Krispy Kreme 的淨收入為 15.3 億美元。

Krispy Kreme 於 2018 年收購了 Insomnia 多數股權，這家餅乾配送公司以全天和深夜提供熱餅乾而聞名，但當時交易條款並未披露。

目前尚不清楚 Krispy Kreme 在 Insomnia 持有多少股份。

Krispy Kreme 周二表示，現在希望專注於每日生產、銷售和分銷新鮮甜甜圈的核心策略。

Krispy Kreme 已聘請 Evercore 和摩根士丹利擔任財務顧問。

該公司股價在周二盤前上漲 3%。