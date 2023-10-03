全家首開能源轉型示範店 年底前500家店採購綠電

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (3) 日宣布，打造出全台第一個「能源韌性實驗便利商店」，攜手泓德能源 (6873-TW) 於全家台南平豐店建置孤島電力系統，並預計年底前於 500 間測試店導入限定時段的綠電採購，年採購量約 300 萬度。

全家說明，平豐店運用太陽能綠電自發自用、儲能系統、電動車充電樁的光儲充整合系統，彈性調節未來用電方式，除穩定供電、停電時可維持基本營運至少 3 小時，也可在離峰與尖峰電價間切換運用不同能源，估每月可節省 10% 電費、降低近 500 公斤的碳排放量。

全家平豐店的孤島電網，主要由儲能系統和太陽能板所組成，太陽能光電自發自用，產出的綠電使用量占全店用電量約 6%。

而汽車充電樁設置，目前全家規劃為最高可供應 120kW 充電功率，提供 CCS1 和 CCS2 兩種不同規格，符合現階段國內電動車市場 90% 以上車款充電需求。

同時，平豐店集結全台 4100 店內最受消費者歡迎的永續循環服務，包括 ECOCO 宜可可循環經濟智慧回收機、台塑生醫洗衣精智慧補充站、循環杯免費借用服務等。

全家副營運長王智正指出，平豐店不僅嘗試成為零售通路能源轉型示範店，也扮演社區環境教育基地的功能。