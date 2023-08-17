〈全家談展望〉花蓮物流中心明起稼動 今年拚50款鮮食銷售破億元

連鎖超商全家 (5903-TW) 今年邁入 35 周年，董事長葉榮廷今 (17) 日表示，疫情大幅改變消費慣性，但即食型自有鮮食業績仍不斷成長，正加速導入店鋪冷凍冷藏設備和調理機台，而新花蓮物流中心也將於明日正式稼動，為下一階段成長蓄積動能，今年目標是 50 款鮮食商品銷售破億元。

近三年全家泛鮮食連年成長至少 10%，上半年也已交出年增 20% 好成績，由於投入長達近 10 年的時間升級改造，迄今已有近 30 款的億元級鮮食單品。

葉榮廷表示，今年以來泛鮮食占營收比例已突破 30% 大關，加上零售業進入競爭深水期，必須創造消費者高頻到店的動機，為強攻鮮食版圖，全家陸續投入至少百億元布局基礎建設。

例如，攜長榮空廚合資成立長家國際食品、收購晉欣食品股權納入 100% 子公司、購地興建福比麵包二廠、湖口第五鮮食廠等，並陸續擴建啟用新台中物流中心，新花蓮物流中心也將於明日正式稼動。

葉榮廷強調，將持續強化鮮食產業鏈，蓄積下一階段成長動能。

葉榮廷進一步說明，鮮食起飛原因主要有 3 點，(1) 以專賣店為標竿，推出 Let"s Café、義大利麵 uno pasta、甜點 minimore、匠土司、金飯糰等鮮食品牌；(2) 以消費者需求為出發點，洞察健康飲食、低碳蔬食新趨勢，滿足不同機能需求的餐食趨勢；(3) 瞄準不同餐期搭餐缺口，推媽媽煮藝、新型態熟食區。