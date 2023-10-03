華固切入新北三重 砸20億元仁義重劃區購地 明年起推案

新北市三重的二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引了上市建商紛紛插旗推案，新建案價格屢創新高，華固 (2548-TW) 今 (3) 日公告砸 20.72 億元拿下新北市三重仁義重劃區 1,569.83 坪建地，預計在 2024 年下半年起開始推案。

華固建設今天公告以區域新高價的每坪 132 萬元價格，以總價 20.72 億元買新北市三重仁義重劃區 1,569.83 坪住宅建地，將分 2 期推案，預計在 2024 年下半年開始推出首期建案。

新北三重與台北市隔水相望，區位條件相當優越，東森房屋三重捷運重劃加盟店店長黃水龍表示，三重兼顧生活機能、交通機能與未來發展性。

房仲業者指出，在交通機能方面，三重坐擁捷運中和新蘆線、桃園捷運機場線兩條線路，又有台北橋、重陽橋、忠孝橋、新北大橋等 9 座橋樑串接三重與大同、中正、萬華、士林、新莊、板橋等地，聯外交通相當便捷。另外，三重還有二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區、新北第二行政中心、捷運北環段等建設題材為區域房市增添亮點，使得三重一躍成為各大建商和購屋民眾的必爭之地。

而華固今年以來陸續在重劃區陸續購地，先前也看好台中 14 期重劃區的開發潛力，今年 6 月在總價 10.44 億元、每坪單價 72 萬元的區域新高價，搶下 14 期「美和段」1450.25 坪角地。9 月再公告以每坪 98 萬元的價格在「單元 8」區域內，取得 1349.35 坪建地，購入總價爲 13.22 億元。今天則公告以 20.72 億元購入新北三重仁義重劃區住宅建地。

華固 2023 年上半年營收 63.19 億元，毛利率 37.71%，年增 5.62 個百分點，稅後純益 14.88 億元，年減 45.79%，每股純益 5.38 元。

進入下半年，華固建設將有總銷 39 億元「華固月河」、46 億元「華固樂富中心」等新案完工交屋，已全數完銷，預期交屋入帳後，下半年業績可望提升。