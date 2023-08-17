〈全家談展望〉疫後見三大零售趨勢 FamiSuper超市新店型將擴至50家

連鎖超商全家 (5903-TW) 今年邁入 35 周年，董事長葉榮廷今 (17) 日表示，零售業出現三大疫後挑戰，包括高齡化、強競爭、大缺工，將以 OMO 全渠道策略對應高齡社會，其中，超市店型估至年底開出至少 50 家，同時，以 APP 擴圈跨界深化會員黏著，以及運營智能化吸引人才，朝無所不在的便利生活服務平台邁進。

據國發會推估，2025 年我國將進入超高齡化社會，且 2027 年便利商店主力客層 15-39 歲的人口數將被 60 歲以上人口超越。

葉榮廷說明，對應家庭和中高齡客層的居家需求，新推出 FamiSuper 選品超市新店型，推升單店業績成長至少 20%，年底可望於全台開出至少 50 家。

而 FamiNow 多元履約服務也於第二季上線，提供消費者預訂快取、跨店取、外送到府等彈性服務。

此外，觀察民眾保健意識上揚，全家與指標性大廠獨家開發商品並結合 OMO 渠道銷售的策略奏效，保健品成疫後業績新動能。

另一方面，全家統計，會員數突破 1670 萬人，目前會員營收貢獻穩定約 50%，將以 APP 為核心不斷創新跨界、深化黏著度。

而全家去年轉投資成立的專營電支機構「全盈 + PAY」，跨入超過 10 萬個多元場景特店，並以嵌入式支付的差異化策略深入零售 (全家)、社區 (智生活)APP，並將於第三季首度嵌入於金融 app 中，形成全方位的點支跨界生態圈。

為對應缺工狀況，葉榮廷提到，將持續布局科技零售，測試可複製性高、減勞務增體驗的科技設備，如 NExT POS、智能咖啡機、智能販賣機、EC 智取櫃等。