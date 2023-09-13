元太彩色電子紙看板報捷 導入全家超市店

全球電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (13) 日宣布，近期陸續將全彩電子紙數位看板導入全家 (5903-TW) 便利商店「FamiSuper 超市店」的生鮮貨架區，取代紙質廣告海報，為零售場域的智慧升級再添一例。

元太表示，FamiSuper 超市店是全家便利商店在 2022 年推出的複合店型，鎖定消費者在家簡單煮的生活型態，提供更多的即食調理冷凍品、生鮮食材等品項，打造小巧精緻且商組齊全的超市專區，別出心裁的店內設計，更有賴創新的零售科技搭配，清晰、有效地向消費者溝通產品與廣告資訊。

元太看好，在店內導入電子紙廣告看板，除了為店舖省去更換紙質廣告檔期的人力與耗材、減少砍伐樹木，亦助力零售空間智慧化，電子紙與一般的液晶螢幕 (LCD) 相比，則因具備「雙穩態」特性，僅在更換畫面時用電，兼顧省電，符合零售場域追求永續、減碳的需求。

此次元太與全家 FamiSuper 超市店以 25.3 吋 E Ink GalleryTM Plus 全彩色電子紙技術，展開場域驗證。此技術正是瞄準鎖定零售百貨、餐廳的室內商用廣告看板；捷運、機場、等領域的公共與資訊顯示看板，更實際應用於台北捷運公司的數位廣告彩繪列車中。

元太期待透過科技賦能零售場域，利用電子紙顯示技術，凸顯「全家」FamiSuper 超市店裡顏色豐富、鮮豔的生鮮食品，更在雙方合作下，建立企業永續的示範場域。