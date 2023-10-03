澳洲央行維持利率不變 澳元跌至去年11月以來新低

澳洲央行周二 (3 日) 維持關鍵利率不變，連續四個月穩於 4.1%，但表示可能需要進一步收緊貨幣政策，因為通膨仍然過高，勞動力市場依然強勁。央行維持其中間預測，即到 2025 年底通膨率將恢復到 2-3% 的目標區間。

兩周前剛上任的總裁布洛克 (Michele Bullock) 會後表示，「可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通膨在合理的時間內，恢復到目標水位」，她補充說，這將繼續取決於數據和不斷變化的風險評估。

央行的政策符合市場預期，由於油價上漲導致通膨加速，聲明相對沒有變化，促使交易員對政策前景持鴿派態度，市場目前押注 11 月升息的可能性不到 30%。

澳元在消息發布後下挫。澳元兌美元盤中跌至 0.6368，創 2022 年 11 月以來新低。

市場預計明年初澳洲央行將再次升息，此後將在 2024 年基本穩定利率。

布洛克強調了經濟前景的不確定性，包括服務價格的通膨依然存在、貨幣政策效果滯後、勞動力市場緊張、家庭消費前景及房地產市場為中國經濟持續帶來的壓力等因素。

布洛克重申，央行將盡一切努力，將通膨帶回目標區間。澳洲經濟一直受到人口增長的支撐，這有助於緩解工作力短缺，並提供額外需求。