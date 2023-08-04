中澳關係逐步回暖 中國宣布8/5起終止澳洲大麥進口關稅

中國商務部週五 (4 日) 公告，自 8 月 5 日起終止對澳洲大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。中國與澳洲之間解決大麥關稅爭端進程柳暗花明，這是兩國關係改善的最新跡象。

中國政府今年 4 月宣布將對澳洲進口大麥關稅進行為期三個月的審查，作為回應，澳洲同意暫停世貿組織 (WTO) 針對北京的訴訟。

中國商務部週五發布最新聲明指出，2023 年 4 月 14 日，應中國酒業協會申請，商務部發布 2023 年第 12 號公告，決定對原產於澳大利亞的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。

中國與澳洲之間解決大麥關稅爭端進程柳暗花明 (圖片：翻攝中國商務部)

經過調查，根據《中華人民共和國反傾銷條例》第四十九條和《中華人民共和國反補貼條例》第四十八條的規定，商務部作出複審裁定，將自 2023 年 8 月 5 日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。

公告還提到，根據《中華人民共和國反傾銷條例》第五十三條和《中華人民共和國反補貼條例》第五十二條的規定，對本複審決定不服的，可以依法申請行政復議，也可以依法向人民法院提起訴訟。

此消息公布後，澳元上漲約 0.3%，暫報 1 澳元兌 0.6570 美元。

中國政府此前以「傾銷低價榖物」為由，自 2020 年 5 月起對澳洲進口大麥課徵高達 80.5% 的關稅，兩關關係陷入冰點。

不過，澳洲工黨新政府自 5 月上台以來，2020 年起即處於緊張氣氛的澳中關係有逐步冰釋的跡象。

中國今年 4 月宣布檢討對澳洲大麥關稅的 3 個月期限，中間曾一度延期，雙方同意自 7 月 11 日，展延一個月至 8 月 11 日。

澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 政府當時警告，若北京 8 月前不取消高關稅措施，澳洲準備在世貿組織 (WTO) 重提此案。

澳洲外交部長 Penny Wong 的發言人和貿易部長 Don Farrell 曾指出，澳洲政府清楚認為，這些關稅沒有道理，而消除所有貿易障礙符合兩國的最佳利益。