〈央行報告搶先看〉並非只阻貶不阻升 上半年淨賣匯8.8億美元

中央銀行總裁楊金龍將於明 (4) 日赴立院進行業務報告，在今日出爐的書面報告中，央行透露，上半年小幅淨賣匯 8.8 億美元，對阻貶釋出一定的力道，強調「維持新台幣匯率相對穩定，有其必要性」，也顯示央行並非只阻升不阻貶。

央行說明，上半年小幅淨賣匯，主要是調節匯市，維持匯市運作順暢，由於上半年國內匯市美元供需大致相當，僅小幅淨賣匯 8.8 億美元，新台幣對美元貶值 1.37%，貶幅小於日圓、人民幣和韓元。

若加計去年下半年央行淨賣匯 47.5 億美元，則截至上半年，過去一年來央行淨賣匯 56.3 億美元，約當 GDP-0.76%。

而第三季以來，市場預期美國經濟可望軟著陸，加上外資賣超台股、併同股利匯出，匯市出現美元超額需求，至 9 月底新台幣對美元較 6 月底貶值 3.51%，較去年底也貶值 4.83%，不過，楊金龍認為，新台幣相對其他貨幣穩定。

楊金龍說明，長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓和韓元等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定和經濟成長。

此外，楊金龍提到，今年我國經濟成長率 (GDP) 雖遭下修至 1.46%，但明年將回升為 3.08%，我國輸出和民間投資可望恢復成長。