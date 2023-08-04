澳洲央行下調GDP預期 估2025年通膨回到目標區間

澳洲央行略微下調經濟增速預測，目前預計通膨率到 2025 年底將回到 2%-3% 的目標區間，預示利率可能會在更長時間內保持高位。

根據澳洲央行周五 (4 日) 公布的季度貨幣政策聲明，央行預計整體通膨率將到 2025 年末達到 2.8%，這將是 CPI 漲幅首次回歸目標範圍。

澳洲央行預計，國內 CPI 有望在 2024 年大幅降溫，在 2024 年底達到 3.25%，到 2025 年年中，通膨率將降至 3.1%，略高於在 5 月份預測的 3%。

央行將今年 GDP 增速預測，從 1.2% 下調至 0.9%，1 年後有望加速至 1.6%，但仍相對低迷。

這一估計是基於澳洲央行基準利率到今年末在 4.25% 觸頂，並在 2025 年末降至 3.25%，這顯示相較於其他央行，澳洲央行對緊縮周期看法更為謹慎。澳洲本輪累計已經升息 4 個百分點，相較之下，美國聯準會累計升息幅度達 5.25 個百分點。

包括澳盛銀行 (ANZ Bank) 和澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia) 在內，許多經濟學家現在預測澳洲央行將「長期暫停」當前 4.1% 的利率水準。

澳洲央行在聲明中表示，委員會認為當前圍繞通膨前景的風險大致平衡，但也理解，如果上行風險固化，那麼通膨更長時間保持在高位並且中期通膨預期上升的可能性就更大。

與三個月前的聲明相比，澳洲央行對經濟前景的描述有所緩和。 5 月份，央行警告稱，如果通膨小幅走高，將難以容忍。