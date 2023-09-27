〈房產〉企業輕資產售後租回正流行 北市補教業者1.82億賣樓再回租

台北市文山區興隆路二段的上的七層樓華廈，1-4 樓坪數共 334.68 坪，原屋主為連鎖語文補教業者，持有 16 年後，於今年 8 月售出，以 1.82 億元賣給不動產租賃公司，目前該處仍為原補習班經營中，不排除是以採售後回租的方式繼續經營。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，文山區為文教氣氛鼎盛的區域，興隆路二段近萬芳醫院站，附近也有中國科技大學，和興隆國小、興德國小，頗利於補教業規劃，不過近年各產業發展都面臨轉型，不僅零售業減少對於實體店面需求，補教業近年也逐漸轉向線上發展，因此「輕資產」做法除了置產獲利了結，或許也是企業多元布局和轉型的規畫之一。

另外，近期億元商用不動產售後回租案例，像是中正區忠孝西路的 53 年整棟商辦，6 月時，由「財團法人陳啟川先生文教基金會」以 13.27 億元，向和泰產險買下，成為台北站前商圈七年以來總價最高交易；去年 11 月，原本由產險公司持有的吉林路 53 年整棟商辦，被幼華集團焦家所屬的安宏公司，以 6.28 億元買下。另外根據產險公司的公告資料，同一家產險公司以 6.31 億元出售新北市板橋分公司的大樓。

張旭嵐指出，對於資產豐沛的業者來說，買下商辦自用有累積資產之用，但是不動產變現率慢，對於公司發展有其他規劃者，例如發展新事業體，或是區域發展重心轉移，即會考慮「資產輕量化」，出售公司不動產，活化資產，提高現金流動性，而賣方售後回租也可以有助買方估算收益，增加購入意願。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市精華地段的整棟商辦稀有，且近年北市商辦供不應求，若有整棟或多層商辦釋出，高資產族對於條件佳的商辦，更是會積極關注，以合理價入手自用或繼續出租，目前台北市由法人名義登記的商辦貸款，成數約為估價的 7-8 成、利率則在 2% 以上。