〈房產〉政經局勢牽動購屋信心 房仲：大選前房市將維持「三低」格局

中央大學台灣經濟發展研究中心，今 (27) 日發佈 9 月的消費者信心指數 (CCI)，其中「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為 105.7 點，較上月下降 1.25 點，但分數仍落在 100-200 之間的「偏向樂觀」，連續 37 個月維持在 100 以上的樂觀區間。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，政府在打炒房下鞏固自住客權益，端出了新青安低利優貸政策，使整體市場買氣略受鼓舞，也讓下半年的買賣移轉年增率，連續 2 個月轉正收紅，因此新青安可說是房市寒冬中的一股暖流；不過後續在政經面還是有許多考驗，所以儘管指標保持樂觀，但分數卻連 2 個月下降，因此全年仍未脫「溫吞量縮」的格局。

周鶴鳴指出，第三季台灣央行雖宣佈利率連二凍，但再度下修今年的經濟成長率，總裁楊金龍的會後發言也被解讀為偏鷹，表示貨幣緊縮會維持較長時間，為後續的利率走勢及股匯市表現增添變數；另外第四季進入 2024 大選的白熱階段，各界因應選情，也將有更多的房市政策論戰，其中又以囤房稅 2.0 的推動最具指標性，即便政策從立院修法到正式上路開徵，至少還有 1 到 2 年的時間，且影響對象也以餘屋量大的建商及多屋族為主，但期間的攻防討論，不排除助長買方的觀望心理。

房仲業者指出，總結來說，直到大選結束前，房市基本上會維持「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，氣氛相對冷清；但受打炒房政策影響程度較輕的自住買家，以及憂心囤房稅催化漲租欲「轉租為買」的租屋族，有望對發揮支撐作用，因此房市在冷風吹拂下，還是有梅花綻放，產業界也將「踏雪尋梅」，持續朝剛性客源靠攏。