借貸成本增幅近20年新高 高盛：高利率開始傷及企業獲利

高盛策略師表示，利率上升開始對美國企業獲利構成壓力。如果利率維持在高水準更久，可能會與歷史趨勢背道而馳。

由柯斯汀 (David Kostin) 領導的策略師表示，標普 500 指數公司的借貸成本同比增幅達到近 20 年來的最高水平。如果借貸成本在較長時間內保持在高水平，這可能會阻止企業無法承擔更多槓桿，從而影響長期獲利能力。

高盛策略師表示，幾十年來，標普 500 指數成分股的股本回報率 (ROE) 總體增加了 8.8 個百分點，其中近五分之一的原因是利息成本下降和槓桿率上升。

柯斯汀在上周發布的報告中寫道：「在新的『長期偏高』利率環境下，標普 500 股本回報率的主要風險將是更高的利息支出和更低的槓桿率。」「利息支出和槓桿率持續影響股本回報率的情況，將會背離歷史潮流。」

自 8 月初以來，美國股市一直陷入困境，標普 500 指數因債券殖利率上升和經濟成長預期疲軟而下跌約 6.5%。雖然聯準會在 9 月暫停升息行動，但官員的鷹派訊息推動 10 年期美國公債殖利率超過 4.6%，觸及近 16 年來的最高水準。

在此背景下，高盛策略師們推薦了一些對借貸成本上升影響較小的股票，包括思科系統 (CSCO-US)、好市多批發 (COST-US)、Paychex (PAYX-US)、Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH-US) 以及 Visa (V-US)。

另外，高盛策略師表示，在那斯達克 100 指數今年出現最大單月跌幅後，美國科技股可能即將迎來轉折點。

分析師寫道，今年標普 500 指數除金融外的獲利能力，自 2022 年第 2 季的峰值以來持續下降，利息支出增加是對獲利的最大拖累。他們預計 ROE 將在 2024 年穩定下來，但由於經濟成長疲軟，上升的可能性很小。