Instacart險跌破發行價 未來可能捲起IPO浪潮

周二甫上市的線上雜貨配送平台 Instacart (CART-US) 周四 (21 日) 險險跌破其首次公開發行 (IPO) 的價格，且最新數據表明，未來恐還有更大痛苦。

Instacart (CART-US) 周四盤前下跌 1.2% 至每股 29.75 美元，盤中貼近每股 30 美元的 IPO 價位，最終收高 1.83% 至每股 30.65 美元，躲過跌破 IPO 價位的命運。該股周二上市時，受投資者初始熱情推升，最高達每股 42 美元。

這並非近期唯一迅速失色的 IPO，晶片設計公司 Arm Holdings (ARM-US) 也僅有上市首日行情，隨後便連日走跌；行銷軟體公司 Klaviyo (KVYO-US) 周三以每股 30 美元的價格上市，未見市場高度熱情，盤中最低在 31.3 美元，最終僅收高 2.93%。

近期歷史表明，新上市股票若在第一周內跌破 IPO 價格，通常會進一步下跌。

道瓊市場數據利用 Dealogic 和 FactSet 研究，分析過去五年美國 IPO，其結果顯示，首周跌破 IPO 價格的股票在接下來的 12 個月交易中，較第一周低點平均下跌 20%。

雖然此類股票許多都是規模較小的公司，但 Instacart 和 Arm 數十億美元的估值也不一定是護身符。

共享乘車公司 Uber (UBER-US) 在 2019 年上市第一周跌破每股 45 美元的 IPO 價格，除了在 Covid-19 高峰時期有所提振外，Uber 迄今大部分時間都在該價位以下徘徊。

美國線上券商 Robinhood (HOOD-US) 在 2021 年上市第一天就收跌，接下來 12 個月內跌幅進一步擴大至 74%，且自交易首周後就從未返回初始價位。

然而，Instacart 未來之路也不盡然下跌，數據顯示，首周跌破 IPO 價格的股票，有 25% 隨後在接下來的 12 個月內上漲。

再更追溯過往，擺脫上市首周慘狀的股票也不罕見，例如 Meta (META-US) (舊名 Facebook) 於 2012 年以每股 38 美元的價格上市，幾乎立即走跌，且花費一年多的時間才重返 IPO 價位，但隨後一路上漲，儘管出現幾次大跌，但已遠遠離開該價位，目前每股交易價格大約 296 美元。

最近一系列 IPO 是在投資者熱情爆發的背景下進行的，而這種熱情現在看來可能很脆弱。聯準會 (Fed) 在宣布最近期貨幣政策決定時也示意可能更長時間維持高利率，甚至還可能再升息。

市場對人工智慧 (AI) 的狂熱也是 Arm 這類公司選擇打鐵趁熱，趕緊上市的一大主因，但日後投資者情緒的轉變恐削弱其高估值。

然而，經歷 IPO 市場 18 個月沉寂後，Arm、Instacart 和 Klaviyo 上市略可推高初始定價，此一事實可能鼓勵更多公司尋求上市。晨星研究服務公司首席美國市場策略師 Dave Sekera 認為，未來幾個月可能出現大量 IPO，尤其是與 AI 技術相關的公司。投資人需要在 IPO 浪潮中謹慎選擇出路。