分析師看淡AI前景 ARM繼續回吐IPO後漲勢

晶片設計商安謀控股 (ARM-US) 繼續回吐首次公開發行 (IPO) 後的漲勢，目前仍高於每股 51 美元發行價。Bernstein 分析師表示，ARM 可能不是某些投資人期待的人工智慧 (AI ) 受益股，給予「落後大盤」的投資建議評等，也有不少人質疑該公司的估值過高。

ARM 周一 (18 日) 為第三個交易日，終場收盤下跌 4.5% 至每股 58 美元，觸及上周四 IPO 迄今最低收盤價，盤中一度下挫 9.4% 至 55.02 美元。ARM 已經兩個交易日都下跌約 4.5%。

ARM 上周宣布 IPO 定價每股 51 美分，在那斯達克以 56.10 美元開盤交易，當天大漲近 25% 至每股 63.59 美元。

ARM 目前市值仍超過 600 億美元，而且本益比甚至超過 AI 寵兒輝達 (NVDA-US) 或一些半導體同業。

Berstein 分析師 Sara Russo 周一開始追蹤 ARM，給的目標價為 46 美元，代表股價還有得跌，主因是 ARM 主要仰賴手機市場。

他說：「ARM 被看好成為 AI 成長受益者，是股價溢價的來源，但我們認為現在就說 ARM 是 AI 贏家還太早了。在手機終端市場成熟的情況下，我們認為對 ARM 營收成長的預期過於樂觀了。」

Bernstein 是迄今第三家開始追蹤 ARM 的投資機構，而目前三家的評比各異。Bernstein 給予相當於「賣出」的評等，New Street Research 為「買進」(優於大盤)，Needham 則是「持有」(中立)。

Needham 分析師 Charles Shi 補充說，ARM 的估值看來到達頂點。

ARM 周一走勢和美股大盤相反，費城半導體指數終場上漲 0.7%，英特爾 (INTC-US) 漲 1.2%，超微 (AMD-US) 漲 1.1%。

總部在英國劍橋的 ARM 並非傳統晶片製造商，而是提供半導體設計給科技公司並從中收取授權費，另外也授權負責晶片在軟體間溝通的基礎技術。

Russo 解釋，這代表 ARM 對世界上幾乎每家科技公司來說都是重要的存在，但挑戰是要如何把優勢轉化為更多營收，「依據他們管理層提供的訊息，我們保守看待他們把授權費成長速度轉換成營收的能力。」

巴隆周刊認為，決定 ARM 股價方向的一大因素，是大股東軟銀集團 (Softbank) 會如何應用手頭餘下的 90% 持股。



ARM 風光掛牌當天，軟銀股價指咬小幅上漲，或許就是因為軟銀執行長孫正義表示，軟銀打算長期持有 ARM，這限制了軟銀的股價漲幅，但也減輕 ARM 股價的賣壓。

但這不代表孫正義不打算藉由其他方法從 ARM 的持股中獲益，英國金融時報 (FT) 報導，軟銀正在探詢 AI 投資，可能把 ARM 持股當成貸款擔保品。

巴隆表示，ARM 將須交出令人印象深刻的表現，才能讓軟銀股東和參加 ARM IPO 的投資人開心。