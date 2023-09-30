〈紐約匯市〉美元指數連漲11周 單季表現為一年來最佳

投資人消化美國經濟依舊穩健與利率續揚可能性之際，美元指數微幅下滑，但仍達成連續 11 周上漲的紀錄，並寫一年來最佳單季表現，反觀歐元和英鎊本季表現均為一年來最糟。

周五 (29 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.05%，至 106.17，收復稍早貶勢。DXY 周線升 0.55%，連續 11 周走高，創 9 年來最長連漲紀錄，本月和本季分別上漲 1.8% 和逾 3%。

周五數據顯示美國 8 月消費者支出增加，但基本通膨 (underlying inflation) 放緩，不含食品和能源的核心通膨年增率降至不到 4%。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「物價逐月上漲，但整體來說，通膨正在降溫，這對市場來說是好消息，因為聯準會正在關注核心通膨率。」

在聯準會上周警告可能進一步升息，並且讓高利率維持更長一段時間後，美元走強，因市場預期相較於其他國家，美國經濟能夠承受更高的利率和油價。

即使周四 (28 日) 和周五 (29 日) 走勢轉弱，一些分析師仍看好美元續強。Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 說：「我們認為美元疲軟的本質為修正，很可能是受季末的投資再平衡所影響。我們不確定調整會持續多久，但投資人應該尋找機會，以更便宜的價位再次做多美元。」

與此同時，美國政府關門危機迫在眉睫，部分政府部門正面臨停擺風險，這可能影響到經濟數據的發布，並打擊經濟成長。

美國眾議院強硬派共和黨人周五拒絕一項由眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 支持的臨時撥款議案，使聯邦政府在周日 (1 日) 部分關閉幾成定局。財政部長葉倫 (Janet Yellen) 警告，政府關門將導致針對小型企業與兒童的關鍵項目被迫喊停，進而破壞美國經濟成長，改善重要基礎設施的計畫也將因此延後。

美元兌日元收復稍早貶勢，截稿前微升 0.03% 至 149.33 美元，略低於周三創下的 11 個月高點。繼上季大漲 8.66% 後，美元兌日元本季再升 3.54%。

隨著匯價持續逼近 150 關卡，日元仍是市場的關注焦點。週五數據顯示，因燃料成本下滑，日本東京 9 月核心通膨年增 2.5%，連續三個月放緩。

歐元小漲 0.07% 至 1.0571 美元，但本季貶值逾 3%，英鎊本周觸及半年多新低後，周五微跌 0.02% 至 1.2197 美元，本季貶近 4%，兩者均創一年來最糟單季表現。

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