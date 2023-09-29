高油價推升通膨 滯脹正在逐步回歸

幾個月前投資人面對經濟活動停滯和通膨上升的可怕前景，似乎還相對樂觀。然而，在油價飆升至每桶 100 美元的邊緣，以及通膨持續走高的擔憂，再次引發對滯脹風險的擔憂。

WE Family Offices 執行長拉戈馬西諾 (Mel Lagomasino) 表示：「最大的問題是滯脹，我們正陷入這種高通膨且低成長的狀態。」

他引用明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里本周的評論表示，美國利率可能必須「大幅走高」才能降低頑固的黏性通膨。

拉戈馬西諾表示：「看來它們可能不僅會在更長時間內保持偏高水平，而且可能會在更長時間內保持在高水平。」她補充說，經濟衰退「肯定」即將到來。

滯脹首次被定義是在 1970 年代，當時石油危機導致物價長期上漲，但經濟成長急劇下降。

這個現象的特徵是成長緩慢、失業率高和通膨飆升。目前只缺少失業率高這個因素，仍處於 3.8% 的相對偏低水平；但有人擔心不斷增加的裁員可能意味著這種情況可能很快就會改變。

市場參與者擔心，油價飆升可能會使通膨持續走高，加劇滯膨風險。

截至 9 月下旬的 3 個月內，布蘭特原油期貨每桶上漲超過 20 美元，讓重返 100 美元成為人們關注的焦點。

在石油輸出國家組織 (OPEC) 龍頭沙烏地阿拉伯和非 OPEC 重量級產油國俄羅斯減少全球庫存、並將自願石油供應削減延續到年底後，油價上漲，供應緊張的預期日益增強。

Generali Investments 分析師在周四 (28 日) 發布的研究報告中表示，「在初夏時，投資人對全球經濟正在擺脫滯脹瘟疫越來越有信心。」「現在他們開始重新考慮，這才是正確的。」

展望第 4 季，Generali Investments 分析師表示，油價飆升「是最不受歡迎的」，因為這可能會導致美國整體通膨走高，並損害經濟成長。

他們指出，「物價壓力反映出在沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導下的 OPEC+ 削減生產目標後供應短缺。這必須在地緣政治環境不斷變化的背景下看待，沙烏地阿拉伯最近加入金磚國家集團。」

MBMG Family Office Group 聯合創始人兼合夥人甘柏斯 (Paul Gambles) 表示，油價上漲可能會使通膨在更長時間內保持較高水平。他還認為政策制訂者似乎決心將滯脹風險重新納入考慮範圍。

他說，「油價仍然是一個真正的變數。我們最終可能會陷入一種情況：石油需求確實疲軟，但價格仍可能繼續走高，因為實質限制了供應的能力。」