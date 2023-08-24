Nike股東促使公司披露更多薪資公平訊息

股務代理諮詢公司 Institutional Shareholder Services 周三 (23 日) 建議 Nike (NKE-US) 股東投票支持一項決議，呼籲該公司披露更多有關女性和少數族裔員工薪酬公平的數據。

總部位於麻州的投資顧問 Arjuna Capital 是提交股東決議者，於 7 月底向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了該提案。

該公司要求 Nike 提供一份關於女性和少數族裔員工收入中位數差距的年度報告，並指出該報告應包括公司的相關工資政策以及「與招聘和留住多元化人才相關的風險」。

ISS 在 Nike 9 月 12 日股東大會之前發布的一份報告中寫道，該提案將允許股東「比較和評估公司多元化和包容性舉措的進展」。該諮詢公司之前曾建議反對 Arjuna 在 2021 年提出的類似提案。

根據 Nike 的年報，該公司董事會建議股東投票反對該提議。

董事會表示，公司披露的訊息和年度影響報告「為我們股東提供了比提議更多有關薪酬公平以及公司各級不斷增加的多元性、公平性和包容性的訊息」。

另一家股務代理諮詢公司 Glass Lewis 周三也建議投票反對該提案。

Nike 已經披露經過統計調整的薪酬差距，該差距調查具有相似職位和經驗水平的男性和女性工人、白人和非白人工人之間的收入差異。

然而，該公司目前沒有報告薪資中位數差距；該差距是將少數族裔和女性員工與非少數族裔和男性員工的中位數工資進行比較，通常以百分比差異的形式呈現。

英國要求進行此類披露，Nike 也的確報告了其英國員工的中位數工資差距。而在美國，花旗集團 (C-US)、Adobe (ADBE-US)、星巴克 (SBUX-US) 和 Lowe"s (LOW-US) 等公司都採用這種報告措施。

Arjuna 投資長蘭姆 (Natasha Lamb) 表示：「事實上，披露標準已經改變，Nike 不再完全透明。」

該公司 2021 年提出的決議僅獲得 17.6% 股東支持，貝萊德等主要機構投資者對該提案投下反對票。