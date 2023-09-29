美股重點新聞摘要2023年09月29日

今日操盤前瞻

美股財報 (9/28 盤後)：Nike(NKE)

美國 8 月個人消費支出物價指數 (PCE)、商品貿易餘額

美國 9 月密大消費者信心指數終值

輝達傳遭法國突襲搜查 涉入反壟斷調查

《華爾街日報》週四 (28 日) 引述消息人士報導，美國晶片巨擘輝達 (Nvidia) 的法國辦事處本週遭到法國反壟斷機構突襲搜查，這是該公司自成為人工智慧 (AI) 晶片主要供應商以來面臨的首次重大監管審查。閱讀全文...

Fed 官員放鴿 傳統經濟學理論可能導致央行犯錯

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週四 (28 日) 警告，長期以來關於如何結束通膨之戰的觀點可能不再適用，過度看重傳統經濟學理論，可能導致央行犯錯。閱讀全文...

Nike Q1 獲利優預期、庫存減少 盤後大漲 8%

運動服飾大廠 Nike(NKE-US) 上季獲利優於市場預期，在重要的年底購物季到來以前展現減少庫存的成果，帶動周四 (28 日) 盤後股價一度大漲 9.6%。閱讀全文...

消費者支出調降 美國過去三年第 1 季 GDP 數據全面下修

修訂後的政府數據顯示，由於消費者支出下修，美國 2020 年、2021 年和 2022 年第 1 季的經濟活動若非更加疲軟，就是不如之前估計的那麼強勁。閱讀全文...