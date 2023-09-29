〈美股盤後〉美債殖利率回落 政府關門近在咫尺 四大指數集體收紅

美國政府關門近在咫尺，10 年期美債殖利率創 16 年新高後回落，美股週四 (28 日) 集體收紅，逢低買入資金流入科技股，AMD 引領半導體走升。

數據方面，美國第二季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值 2.1%，低於預期的 2.2%，上週初領申領失業金的人數達 20.4 萬人，低於預期的 21.5 萬人，凸顯勞動市場穩健支撐著經濟。

政經方面，聯準會主席鮑爾將於美東時間週四下午 4 時，台灣時間週五上午 4 時發表講話，鮑爾將回答觀眾提問，投資人迫切想知道鮑爾是否會收回一週前的鷹派言論。

聯準會官員鴿派言論和消費者支出調降，促使人們燃起對寬鬆政策的希望，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 警告，長期以來關於如何結束通膨之戰的觀點可能不再適用，過度看重傳統經濟學理論，可能導致央行犯錯，暗示聯準會可能無需進一步升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 表示，現在判斷是否需要再次升息還為時過早。

美國政府關門近在咫尺，國會只有不到 3 天的時間達成協議，但共和黨領導的眾議院和民主黨控制的參議院之間沒有任何跡象表明會達成短期融資協議，白宮預算辦公室週四已向發送員工信，釋出政府可能關門相關指引。

美股週四 (28 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅公用事業收黑，通訊服務和材料漲幅均超 1% (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍揚升。Meta (META-US) 上漲 2.09%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.36%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 持平。

道瓊成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.65%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.29%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.28%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.26%；波音 (BA-US) 下跌 2.57%。

費半成分股多收紅。高通 (QCOM-US) 漲 1.75%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.46%；美光 (MU-US) 下跌 4.41%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.34%；AMD (AMD-US) 上漲 4.78%；德儀 (TXN-US) 漲 0.60%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.14%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.49%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.25%。

企業新聞

美光 (Micron) (MU-US) 下滑 4.41% 至每股 65.20 美元。美光預估本季持續虧損，且虧損幅度超出市場預期，顯示產業的低迷景況，仍為這家全美最大記憶體供應商帶來壓力，然而，有跡象顯示供應過剩局面正在緩解，華爾街部分分析師持續支持美光。

儘管有報告指出「AI 巨獸」輝達 (NVDA-US) 遭到法國反壟斷監管機構的突擊搜查，但輝達收高 1.46% 至每股 430.89 美元。

AMD (AMD-US) 暴漲 4.78% 至每股 102.76 美元。微軟技術長 Kevin Scott 表示：「AMD 正在製造越來越引人注目的 GPU 產品，這些產品在未來幾年對市場將變得越來越重要。」

Peloton 和 Lululemon 建立合作夥伴關係，瑞銀表示，這筆交易透過外包服裝業務，進一步推進了 Peloton 簡化業務的目標，Peloto (PTON-US) 勁揚 5.38% 至每股 4.90 美元。

消費電子零售商 GameStop (GME-US) 走低 1.81% 至每股 16.84 美元。GameStop 週四宣布億萬富翁維權投資者科恩 (Ryan Cohen) 將接任公司 CEO、董事長和總裁，立即生效，而且他不會領取薪水。

經濟數據

美國第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季率終值 3.7%，預期 3.7%，前額 3.7%。

美國第二季實質 GDP 年化季率終值 2.1%，預期 2.2%，前值 2.1%

美國當周首次申請失業救濟人數 (萬人) 報 20.4，預期 21.5，前值 20.2

華爾街分析

美股最近一直被債市「牽著鼻子走」，美債殖利率出現任何升勢都會引發人們對經濟衰退的擔憂，並將股市推至新低。標普 500 指數本週觸及 6 月以來的最低水平，10 年期公債殖利率觸及 2007 年以來最高。投資人將等待週五公布的最新個人消費支出物價指數 (PCE) 和政府關門相關消息。

摩根大通市場策略員 Marko Kolanovic 表示，儘管標普最近回落至接近其 4200 點的年底目標，但 Kolanovic 重申看淡美股的立場，原因是聯準會維持利率高位對美國經濟構成不確定性，以及地緣政治風險持續，勢加劇股市波動。

匯豐全球首席策略師 Joseph Little 指出：「市場共識是美債殖利率上升，股市本益比就會更高，情況變得越來越糟，目前面臨許多挑戰。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主