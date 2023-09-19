UAW罷工現階段影響有限 全面罷工恐使美GDP單季減少1.7%

美國汽車業的罷工行動，為美國今年眾多的勞資糾紛再添一筆。經濟學家表示，目前美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 的罷工只影響一小部分的勞動力，對整體經濟影響有限，但若衝突遲遲未解，恐怕會對美國經濟成長帶來嚴重影響。

UAW 本次罷工只針對三家工廠，參與罷工的工人僅不到三大汽車製造廠員工總數的十分之一。然而，若情況演變為全面罷工，福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和 Stellantis(STLA-US)14.6 萬名工會成員也投入行動，情況可能有所轉變。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 預估，若罷工行動進一步擴大且延長，美國單季國內生產毛額 (GDP) 恐面臨 1.7 個百分點的打擊。目前汽車生產對美國 GDP 的貢獻比重約為 2.9%。

更廣泛的罷工行動，也可能導致聯準會 (Fed) 的政策制定變的更複雜。Shepherdson 說：「Fed 面臨的問題在於，它們不可能馬上知道，經濟成長放緩有多少應歸咎於罷工，又有多少是因為其他因素，尤其是重啟學貸還款後對消費的衝擊。」

工作時數大減

美國勞工部數據顯示，這樣的衝突導致美國出現約 23 年來最嚴重的缺勤現象。

美國今年迄今損失的工時已達 740 萬小時，較去年同期高出約 100 萬。勞工部指出，光 8 月就損失了約 410 萬小時的工時，單月損失是 2000 年 8 月以來最大，若加上 7 月，總計約 20 次的罷工行動就造成近 640 萬小時的損失，高通膨促使各行各業工會團體紛紛起而發聲。

RSM 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 受訪時表示：「如果你是一家公司的執行長，卻沒有預測到工會的需求，等同於脫離現實。」他指出，在遭到通膨打擊之後，工人們將要求更多的薪資。

紐約聯準銀行近期數據顯示，美國工人在換工作時平均要求的年薪已接近 8 萬美元，在 UAW 的例子中，工會甚至要求在未來四年內加薪 36%，接近該產業執行長的加薪幅度。

對通膨的影響

這樣的訴求不禁讓人們擔憂，原本已逐漸從 40 年高點回落的通膨率，可能隨著工會要求加薪而變得更棘手。

不過，Brusuelas 認為，每年 9% 的加薪情境不會對通膨在內的總體經濟狀況產生重大影響。

美國勞工部數據顯示，工會在勞動力當中的占比已在去年降至歷史低點的 10.1%，僅為 40 年前的一半，其中，民間部門只有 6% 的勞工有加入工會，政府部門的這項比例則為 33%。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也在周一播出採訪片段中表示，現在就預測罷工對經濟的影響還太早，這在很大程度上取決於罷工持續多久，以及究竟是誰受到影響，但她也強調，最重要的一點是勞資雙方必須縮小分歧，努力實現雙贏。