GameStop任命科恩出任CEO 立即生效且不領薪水

GameStop (GME-US) 周四 (28 日) 上午表示，億萬富翁激進投資客科恩 (Ryan Cohen) 將接任這家電子遊戲零售商的 CEO、董事長和總裁，立即生效，而且他不會領取薪水。

消息公布後，該公司股價在周四盤前交易上漲近 10%。

GameStop 董事會周三 (27 日) 在科恩投棄權票的情況下，一致投票任命這位企業家為該零售商的最高執行長。根據證券備案文件，科恩之前曾擔任執行董事長，但將在最新任命後辭去這一職務。

新聞稿指出，科恩不會因其工作而「獲得任何報酬」。

三個月前，GameStop 解雇了 CEO 弗隆 (Matthew Furlong)，任命科恩為執行董事長，並任命長期擔任公司員工的羅賓遜 (Mark Robinson) 擔任「主要執行長」和總經理。GameStop 當時沒有給出解雇弗隆的原因；但就在幾個月前，該公司公布弗隆掌舵的兩年來首次單季獲利。

科恩也將接替羅賓遜出任執行長。羅賓遜之前擔任總法律顧問和秘書，並於 6 月將執行長添加到了自己的職責清單中。現在，他將恢復擔任總經理、顧問兼秘書。

科恩是寵物食品零售商 Chewy 創辦人，被稱為網紅股之王，於 2020 年買進 GameStop 股份，並於 2021 年加入董事會。

根 FactSet 資料，截至 6 月底，他所屬公司 RC Ventures 是 GameStop 的最大股東，持有 12.09% 的股份。

自從科恩加入公司以來，該公司的業務並沒有出現太多好轉跡象，不過也有一些例外。本月稍早時，GameStop 第 2 季虧損較去年同期收窄，並且營收略有增加。