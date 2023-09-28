〈房產〉第三季全台商用不動產市場量縮 仍有大咖買方出手撑場

由於整體景氣未見樂觀，主要機構均預測今年經濟成長率難保 2%，商用不動產投資趨向保守，信義全球資產統計，第三季商用不動產及土地市場成交金額共計為 283 億元，年減 64%，是 24 季以來次低紀錄，2023 全年交易量縮格局已確立。

不過，信義全球資產指出，即使是市場觀望氣氛濃厚，2023 年第三季仍出現 6 筆 10 億元以上的交易案，顯示只要是核心地段的優質標的，依然會吸引大咖出手買進。

若單就土地市場來看，據信義全球資產公司統計，2023 年第三季上市櫃法人土地市場交易規模為 139 億元，觀察土地市場交易分布，台中市集結人口穩定成長、商業機能成熟、公共建設逐步到位等優勢，土地交易量 71 億元，登交易熱度最高的縣市，其中遠雄建設 (5522-TW) 將超過 2000 坪台中北屯區土地以 40 億元出售給在地建商富宇建設及自然人，是本季最大筆的土地交易。

商用不動產方面，第三季上市櫃法人商用不動產交易額為 144 億元，其中工業地產交易額占比超過一半，達 85 億元，信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，第三季 1000 坪以上工業土地就有 10 筆交易紀錄，顯示基地方正、大面積，未來可興建科技廠辦、物流倉儲的工業土地，是市場搶手貨。統一 (1216-TW) 集團在本季也宣布，於台南樹谷園區投資百億元籌建的新市物流園區，2025 年可完工啟用，產業積極布局物流地產，將持續挹注工業地產成長動能。

此外，第三季辦公室產品交易額達 58 億元，交易分布以台北市、新竹縣市為主。觀察台北辦公市場，在裕台企業大樓、時代通商廣場、里昂科技大樓等均有交易，顯示核心地段精華辦公室、內科廠辦深受目前市場投資人關注；在新竹縣、市部分，台元科技園區廠辦大樓共出現 4 筆交易紀錄，買方包括科技公司、壽險業等，其中力領科技以 9.37 億元取得台元科技園區廠辦部分樓層，登本季總價最高辦公室交易案。

信義全球資產公司總經理林三智指出，受到國際通膨、利率變動等因素，投資人購置商用不動產會要求更高的投資報酬率，壽險業布局腳步放緩，買盤以自用型買方為主，市區精華辦公室、具開發效益的工業土地為目前最熱門的交易產品。觀察買賣方心態，由於營建成本高漲支撐新案銷售價格，連帶拉抬賣方對資產價格的期待，但買方追價意願不高，評估時間拉長，也影響最終成交效率。

隨著商用市場將走入第四季交易旺季，林三智表示，央行第三季理監事會議決議暫停升息，也未進一步祭出新的信用管制措施，對市場發展來說是好的訊息，目前市場上仍有買方持續評估辦公室、廠房等物件，若賣方在議價時有讓利空間，就有機會在今年完成交易，獲利了結後可以拿回資金做其他運用，買方順利取得資產後，在 2024 年新的一年也可快速開展企業新的運營計畫。