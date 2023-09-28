〈紐約匯市〉美元買盤強勁 DXY續登10個月高點 歐元、日元承壓

因投資人看好美國經濟表現在高利率的環境下勝過其他國家，美元指數周三 (27 日) 續登 10 個月新高，與此同時，歐元貶至近 9 個月低點，日元則處在當局可能出手干預的區間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.41%，至 106.67，續創去年 11 月以來最高。

美國 10 年期公債殖利率周三持續揚升，截稿前達 4.613%，為 2007 年 10 月以來最高水平，為美元帶來強勁買盤。

強勁的經濟數據打破投資人對於美國經濟放緩的預期，聯準會 (Fed) 也在上周警告可能進一步升息，利率也可能在更長一段時間內維持在高檔。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「美國最有能力應對這些新的挑戰，即更高的利率和更高的能源價格。即使來自美國的新消息不是那麼理想，相較之下還是更好。」

周三數據顯示，包含機械在內等產品訂單成長，幫助抵銷商用飛機訂單下滑，美國 8 月耐用品訂單意外較前一月成長，企業設備支出在第三季初出現下滑後，似乎也恢復部分動能。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三表示，在充分證據顯示經濟持續強韌的情況下，目前還不清楚 Fed 是否已完成升息。

歐元盤中一度貶至 1.0488 美元，創 1 月初以來最低，截稿前跌 0.62% 至 1.0505 美元。英鎊最低貶至 1.2111 美元，觸及 3 月中旬以來低點。

Nordea 資深外匯策略師 Dane Cekov 說：「很明顯地，市場預期美國長債殖利率將在更長一段時間內繼續走高，這是美元主要驅動力。」

美債殖利率走高為日元帶來麻煩，日元兌美元周三再度貶至 11 個月低位，截稿前貶 0.33%，至 149.47 日元兌 1 美元。日元兌美元匯價對美債殖利率的走向極度敏感，尤其是 10 年期美債殖利率。

日元兌美元逼近 150 的關鍵心理水平，使得交易員對日本當局進行干預的任何跡象保持警惕。

RBC Capital Markets 亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 說：「債券殖利率為美元兌日元帶來的上行壓力實在太大，不容忽視。然而，即使日本當局進行干預，也不會導致美元兌日元長時間走軟，除非債券殖利率真的開始回落。」

日本銀行 (央行) 周三公布貨幣政策會議紀錄顯示，決策者一致認為有必要繼續維持超寬鬆的貨幣環境，但針對何時能結束負利率政策，看法仍有分歧。

在瑞士央行意外暫停升息後，瑞士法郎兌美元貶近 0.6%，至 0.9207 瑞郎兌 1 美元，為 3 月以來最低。

截至台灣時間周四 (28 日) 約 6:00 價格: