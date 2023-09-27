馬斯克砲轟美國汽車工人工會 這是逼底特律三巨頭破產！

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克周二（26 日）猛烈抨擊美國汽車工人工會（UAW），表示 UAW 的要求會「把通用 (GM-US) 、福特 (F-US) 及克萊斯勒推向破產快車道」。

馬斯克說：「UAW 要求加薪 40%（現在工會已經把加薪幅度要求降至 36%），且每周工作時間只有 32 小時，這無疑將把通用、福特及克萊斯勒推向破產快車道。」

馬斯克並不是唯一一個認為 UAW 會給底特律車廠帶來麻煩的人。投資管理公司 Brandywine Global 投資組合經理人 Patrick Kaser 上周曾表示：「如果 UAW 得到了他們所要求的一切，顯然會嚴重損害三大汽車製造商的競爭力。」

福特執行長 Jim Farley 本月稍早也曾無奈表示，如果按照工會方案實行，公司恐怕會破產。

目前 UAW 正同時對底特律三大汽車巨頭發起罷工，這場罷工已經持續近兩周。雖然 UAW 已經把加薪要求從 40% 降至 36%，但勞資雙方依然難以消彌分歧。工會仍要求每周工作 32 小時，並提高福利。

美國總統拜登周二前往底特律郊區通用工廠罷工前線時，也支持 UAW 大幅提高工資的要求。

特斯拉和其它純電動車製造商，如 Lucid、Rivian，都沒成立工會。UAW 也曾嘗試組織特斯拉工人成立工會，但未能成功。馬斯克曾在推特上寫道：「沒有什麼能阻止我們工廠的特斯拉團隊投票成立工會。如果他們願意，現在就可以這麼做。但為什麼要支付工會會費，並放棄股票期權呢?」