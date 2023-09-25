美國運輸部長：UAW、三大車廠可以實現「雙贏」

美國運輸部長 Pete Buttigieg 週日 (24 日) 表示，美國汽車工人聯合會 (UAW) 和三大車廠福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US)、Stellantis(STLA-US) 都可以在談判中各取所需，實現「雙贏」的局面，讓工人獲得大幅加薪和工作保障，而汽車製造商也能繼續蓬勃發展。

Buttigieg 表示，這些汽車大廠可以在雙贏的協議中蓬勃發展，創紀錄的利潤也應該為工人帶來創紀錄的薪資和福利。

福特汽車執行長 Jim Farley 先前表示，UAW 提出的將薪資提高 40%、縮短工作時數和增加養老金福利的提議，可能會導致公司破產。

不過，通用汽車公司和 Stellantis 連續 4 年獲利創下紀錄，福特汽車的獲利也表現強勁。UAW 堅稱，3 大車廠有能力滿足高達 40% 的加薪要求，並指出執行長薪酬方案不斷上漲，以及獎勵股東的數十億美元的股票回購。

UAW 與三家車商談判的僵局家具外界擔憂，即長期的罷工行動可能會擾亂生產、波及供應鏈並削弱美國經濟成長。分析師預估，倘若罷工規模擴大，範圍將包含福特生產高利潤皮卡車的工廠、通用的 Chevy Silverado 以及 Stellantis 的 Ram。整整一個月的生產損失，預估將使三大汽車製造商損失 70 億至 80 億美元的利潤。

知情人士日前表示，UAW 可能宣布與福特汽車在達成新的勞資協議方面取得重大進展不會擴大罷工行動，此舉正值雙方談判最後期限截止之前，不過將擴大對通用汽車和 Stellantis 的罷工。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，沒有工會組織的特斯拉是 UAW 勞資談判的大贏家。但底特律三大汽車製造商的苦難，對於美企之外的車廠，例如豐田，預計也會從中受惠。