〈美股盤後〉美債殖利率維持高位 道瓊挫近400點 創3月銀行業危機以來最差單日

經濟擔憂捲土重來，恐慌指數 VIX 暴漲至 5 月底以來最高，蘋果領跌之下，道瓊指數週二 (26 日) 下跌近 400 點，美債殖利率維持高位，美元連續第五日上漲。

美國 9 月股市不斷承壓，自上週聯準會表示其政策利率可能在明年年底前維持在 5% 以上以來，波動性不斷攀升，這令原本期待降息的投資人感到意外。

道瓊週二收黑 388 點，跌幅 1.14%，報 33,618.88 點，為 3 月銀行業危機以來最糟糕的一天，自 5 月 22 日以來首次收在 200 日均線下方。標普 500 指數下跌 1.5% 至 3 個月低點，自 6 月 9 日以來首次跌破 4,300 點。

10 年期公債殖利率週二上漲 1 個基點至 4.55%，接近 2007 年以來的最高，而對利率更為敏感的 2 年期公債殖利率持平，報 5.13%。

數據方面，最新消費者信心報告和房屋銷售數據引發了人們對美國經濟狀況的擔憂。美國經濟評議會 (Conference Board) 週二公布數據顯示，9 月消費者信心指數報 103.0，低於市場預期的 105.5，觸及 5 月份以來的最低。

美國 8 月新屋銷售不及預期，年跌 8.7% 至 67.5 萬間，低於預期的 69.9 萬間，前值為 73.9 萬間。

政經方面，市場密切關注聯準會消息、政府關門風險和汽車工人大罷工。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 指出，相比聯準會的緊縮政策造成經濟放緩，通膨長期維持在聯準會的 2% 目標之上的威脅更大。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二表示，聯準會 (Fed) 有 60% 的機率能將通膨降至 2% 目標，而不會對經濟造成嚴重傷害，另一種他認為機率在 40% 的可能是，通膨根深蒂固，因此需要不只一次升息才能予以控制。

政府關門危機步步逼近，外傳美國驢象兩黨代表正接近就一項旨在令政府於 10 月 1 日之後繼續運作的短期支出措施達成協議。美國官員透露，如果聯邦政府在本週末因缺乏資金而關門，美國將無限期暫停公布主要經濟數據，包括對聯準會和投資人關鍵的就業和通膨報告。

美國工人針對底特律三大汽車製造商的罷工持續進行。美國總統拜登動身前往通用汽車底特律郊區工廠，他對廠外的罷工者表示贊同全美汽車工人聯合會 (UAW) 的大幅加薪要求，同時，他鼓勵工人對通用汽車、福特汽車和 Stellantis 抗議活動。

地緣政治消息，南韓、日本和中國高級官員同意盡早舉行領導人峰會，日本媒體稱會議可能在 12 月舉行。過往經驗來看，三邊峰會都由中國總理參加，但韓國也在推動中國國家主席習近平單獨訪問。

美股週二 (26 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊一片血染，公用事業跌幅超過 3%、非必需消費品和房地產板塊跌幅超過 2%(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王肅殺一片。Meta (META-US) 跌 0.62%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.34%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.94%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.03%。

道瓊成分股普遍疲弱。Honeywell (HON-US) 下跌 2.07%；IBM (IBM-US) 下跌 2.21%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.87%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.73%；安進 (AMGN-US) 漲 0.82%。

費半成分股全數盡墨。高通 (QCOM-US) 跌 0.64%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.74%；美光 (MU-US) 下跌 0.93%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.84%；AMD (AMD-US) 下跌 1.46%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.83%。

台股 ADR 集體重挫。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.45%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.27%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 挫低 2.34% 至每股 171.96 美元。《華爾街日報》文章指出，蘋果花費數年、砸逾數十億美元，想研發自家 5G 晶片卻失利，前陣子又與高通續約到 2026 年，但蘋果絕對不會放棄開發數據機晶片。

特斯拉 (TSLA-US) 收低 1.16% 至每股 244.12 美元。歐盟本月意外宣布對中國電動車展開反補貼調查，知情人士透露，根據收集的證據發現，特斯拉是從中受益最多的車廠之一。

微軟 (MSFT-US) 下跌 1.7% 至每股 312.14 美元。微軟正在開發廉價款 AI，以模仿 OpenAI 模型的品質。

目標百貨 (TGT-US) 收黑 2.48% 至每股 109.48 美元。猖獗的盜竊問題令全國的大型零售商備感困擾，目標百貨週二宣布將於 10 月 21 日起關閉紐約市的 1 家門市、西雅圖的 2 家門市、舊金山的 3 家門市和波特蘭的 3 家門市。

亞馬遜 (AMZN-US) 走低 4.03% 至每股 125.98 美元。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和紐約、密西根、麻薩諸塞、紐澤西等 17 個州的最高執法長官州檢察長週二聯合向西雅圖的法院提起訴訟，指控亞馬遜人為地抬高商品價格、扼殺消費者和企業相關的創新。

思科 (CSCO-US) 下滑 1.44% 至每股 52.71 美元。投資銀行家和分析師表示，思科 (CSCO-US) 以 280 億美元收購 Splunk 的交易，可能會促使其他科技巨擘大舉收購訂閱收入可期的軟體供應商。

經濟數據

美國 8 月營建許可月率修正值報 6.8%，前值 6.9%

美國 8 月營建許可年化總數修正值報 154.1 萬戶，前值 154.3 萬戶

美國 7 月 FHFA 房價指數月率報 0.8%，預期 0.5%，前值 0.4%

美國 9 月經濟評議會消費者信心指數報 103.0，預期 105.5，前值 106.1

美國 9 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 5，預期 - 6，前值 - 7

美國 8 月季調後新屋銷售年化總數報 67.5 萬戶，預期 70 萬戶，前值 71.4 萬戶

美國 8 月季調後新屋銷售年化月率報 - 8.7%，預期 - 2%，前值 4.4%

華爾街分析

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「市場目前掌握在空頭手中，市場上空籠罩著擔憂和不確定性，儘管拋售不是異常劇烈，但它們是有序的，不確定性依然存在。」

Murphy & Sylvest Wealth Management 高級財富經理 Paul Nolte 在一份報告中寫道：「投資人開始意識到『長期較高』的利率環境是可能的結果，並且正在慢慢適應『新常態』，幾個月來，『利率長期保持高位』一直是聯準會的口號，但直到最近，市場才開始相信他們的話。」

富國銀行機濟學家 Tim Quilan 估計：「美國 10 月 1 日將恢復學生貸款還款，未來 1 年可能會從美國人口袋裡挪走約 1000 億美元，進而影響美國人的消費力。」

NorthEnd Private Wealth 投資長指出：「自 6 月份以來，油價上漲 34%，在聯準會暫停升息的情況下，10 年期美債殖利率從 3.7% 漲至約 4.5%，信用卡餘額已超過 1 兆美元，下個月將恢復學生貸款還款，這種停滯性通膨的情況已經導致 VIX 指數在 9 月份躍升 40%，這表明將在今年年底前看到美股波動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主