〈房產〉新造鎮案強勢進擊 北北基新透天建案推出戶數創10年新高

據市調機構統計，今 (2023) 年前八個月，北北基地區有 7 個透天建案進場銷售，推案量約 98.8 億元，可售戶數達 454 戶，戶數為近 10 年最多。若加上籌備中且年底前有望進場的建案，則全年北北基透天推案戶數將超過 500 戶，推案金額達 120 億元。

住展企研室經理成采錡表示，今年北北基新透天戶數創高，主因為基隆安樂透天造鎮案在第三季進場，為市場帶來超過 300 戶供給，另在新北三峽、八里等地，上半年也有透天建案公開。接下來至今年底，新北淡水、林口也都還有透天建案，有望正式公開銷售。

觀察近 10 年北北基透天推案情形，2013 年透天案數量達 20 案，為近 10 年最高，當年北市中正、士林都有小量體透天案進場，不過推案主力區還是在基隆，有 7 案透天建案公開，總可售戶數超過 200 戶。

至於推案量最大時期，是在 2015 年，新店指標別墅建案進場，讓北北基透天推案量達 166.5 億元，金額為近 10 年最高。不過 2015 年後，北北基透天推案量便陷入長達 4 年的低谷，直至 2020 年，新店迎來總銷超過 70 億元的別墅建案，推案量才再次越過百億元大關。

盤點近 10 年透天建案坪數規劃，北北基地區的透天建坪逐步縮小，百坪豪墅更已成為小眾產品。據統計資料，2013 年 20 個透天建案中，18 個有規劃建坪百坪以上的透天單位，可售戶數約 200 戶，占總透天戶數逾 5 成，但到了 2023 年，7 案中僅 2 案有規劃建坪百坪以上單位，可售戶數約 8 戶，占整體不到 2%。

成采錡指出，建坪超過百坪的透天住宅供給減少，與房價水準上升、豪宅限貸令實施、居住需求改變有關，如新北透天新案的百坪單位，總價多在 6,000 萬元以上，越過新北豪宅線，貸款成數受限制，加上透天社區能提供的物業管理服務及本身地段條件，往往不如豪宅建案，多重因素影響下，目前在北北基地區，百坪透天產品的銷售期普遍較長。