〈房產〉平均地權條例修法7/1新制上路後 預售罕見解約揭露

平均地權條例修法在今 (2023) 年 7 月 1 日正式上路，其中並且規範預售案若解約也要在 30 日內辦理申報，觀察最新實價揭露已經出現零星解約揭露案件，預售屋的揭露制度日漸完善。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於國外實價揭露案件，對於預售社區的價格資訊還會揭露更多，如前期的付款款項、是否有早鳥優惠折扣等條件；不過在修法後，在台預售揭露制度已經比以前更即時與完善，未來民眾可以看到更全面的交易資訊，避免在交易時產生誤判的狀況。

根據實價資料顯示，解約個案有汐止新台五路一處預售案，成交 1310 萬元，在 8 月 20 日全部解約；台中也有一處北屯區預售案，成交 1497 萬元，今年 7 月 5 日交易，但在 8 月 11 日解約；北市大同區也有預售案成交 3008 萬元，在 7 月 21 日解約；新北土城忠誠路也有一間預售案 1496 萬元交易，但在 7 月 29 日解約。

根據政府的宣導資料顯示，已申報實價登錄的預售屋（買賣）案件，不論是銷售預售屋者 （如建商）自售或委託代銷，如於今年 7 月 1 日後解除買賣契約， 均由銷售預售屋者在解約日起 30 日內辦理解約申報。