搶頂級富豪商機 兆豐銀私人銀行上路瞄準兩大客製化需求

瞄準富豪理財商機，兆豐金 (2886-TW) 核心子公司兆豐銀行今 (26) 日宣布私人銀行正式開辦上路，鎖定高端客戶、中小企業客戶，提供家族傳承、資產配置等客製化服務，目標要成為可媲美新加坡、香港等亞洲一流私人銀行的品牌。

兆豐銀行私人銀行今天正式開辦上路，是首家宣布進軍私人銀行的公股銀行，包括財政部次長阮清華、中央銀行外匯局長蔡炯民出席見證兆豐銀私人銀行開業。

雷仲達致詞時指出，兆豐銀行今年前 8 月稅後純益 237.89 億元，獲利排名高居公股行庫之冠，今天更搶先所有公股銀行，率先推出私人銀行服務，整合金控各子公司資源，比照外商銀行規格，鎖定金字塔頂端提供國際級的金融服務。

雷仲達說，私人銀行將在既有的架構下，透過業務整合、管理專責與作業集中，調整營運模式及服務流程，提供高端客群家族資產配置和企業傳承全新之私銀服務，

阮清華致詞時提到，這幾年全球政經變化劇烈，在台商回流趨勢下，財政部也積極鼓勵公股銀行積極承接台商回流資金，盼能藉此把消費金融、企業金融業務都拉上來，打造銀行獲利雙引擎。

阮清華說，兆豐銀行在 2021 年消金業務占金控獲利比重約 21%，而今年目標則是希望將獲利比重提高至 26%，他同時期許，至少有一家公股行庫獲利不單純只靠企金，而是全方位成長，打造穩健的獲利模式。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉則說，頂級富豪的財富管理已是銀行兵家必爭之地，私人銀行除可提供客戶家族財富管理，也能提供資產配置及傳承規劃服務，兆豐銀集結金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，掌握業界私人銀行的專業 know how 元素，打造適合兆豐的私人銀行服務。