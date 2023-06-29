東洋抗黴藥Lipo-AB布局歐洲市場 與國際大廠簽共同開發合約

東洋 (4105-TW) 今 (29) 日宣布，旗下自製治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB) 在今年初成功進入美國市場後，第二季在歐洲市場發酵，將與國際大廠簽訂歐洲共同開發合約，未來瞄準全球市場每年 4.4 億美元商機。

東洋表示，藉由提升產能利用率、品質升級等創新方案，將自製兩性黴素學名藥 Lipo-AB 轉進美國、歐洲及東南亞等國際大市場，在美國持續繳出好成績後，國際大廠找上東洋簽訂共同開發微脂體產品歐洲市場合約，期望攜手布局歐美市場。

東洋指出，Lipo-AB 在歐洲市場共同開發合約的產品簽約金為 25 萬美元，未來將根據實際開發進度，分三期收取里程碑達成金，每期各為 15 萬美元、20 萬美元與 30 萬美元，產品上市後再進行分潤。

東洋總經理侯靜蘭表示，微脂體是具靶向給藥功能的奈米載體物質，具有控制釋放速率、延長半衰期等優點，仍有相當程度的國際醫療需求，公司不僅有深厚的微脂體、微球體技術底蘊，更斥資新台幣數億元興建配有高防爆等級、無菌凍乾製程設備的六堵廠，完整的上下游的技術平台也是吸引國際大廠合作的主因之一。

侯靜蘭指出，兩性黴素原廠藥自 2008 年專利屆期迄今，具國際實力的學名藥廠相繼投入開發，東洋成功掌握前端研發、後端放大批量的技術實力，因此，Lipo-AB 先後在 2013、2022 年取得台灣與美國藥證，成為兩性黴素學名藥首家進入美國市場的掛牌台廠。

侯靜蘭說，東洋轉型國際藥廠的腳步持續進行中，除引進新穎的癌症標靶治療藥物、鎮靜麻醉新藥以及新科技產製的細胞流感疫苗、佐劑流感疫苗外，也積極對外授權具國際競爭力的微脂體、微球藥物，將持續透過代理新藥與發展困難學名藥的兩大策略，實踐五年內營業規模翻倍與邁向國際市場的成長目標。