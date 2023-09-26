Uber與加州計程車業者合作 擴大叫車服務數量

Uber Technologies (UBER-US) 周二 (26 日) 表示，該公司正與洛杉磯 Yellow Cab 及其附屬公司合作，以增加這家叫車巨頭平台上計程車的供應。

過去兩年，Uber 一直在包括歐洲和亞洲在內的全球市場建立類似的合作關係，加深與私人計程車行業的聯繫。十多年前，該行業因叫車新創公司的崛起而深受重創。

根據新的合作夥伴關係，與 LA Yellow Cab 及其 5 個合作車隊相關的計程車，將藉過 Uber 應用程式進行訂車。

包括聖地牙哥 Yellow Cab、加州 Yellow Cab、長灘 Yellow Cab、Fiesta Taxi Cooperative 和 United Checker Cab 在內的 6 家計程車公司，將可為 Uber 平台增加多達 1200 輛計程車。

由於城際旅遊的反彈以及比其最接近的競爭對手 Lyft (LYFT-US) 更高的市場滲透率，Uber 在疫情後出現強勁復甦。

當客戶經由 UberX 叫車時，他們可能會被配對到計程車，並且可以選擇拒絕或重新配對到非計程車的出租車。UberX 票價將適用於這些行程。

洛杉磯 Yellow Cab CEO 勞斯 (William Rouse) 表示：「預計隨著疫情繼續復甦，這種合作關係將為我們的車主帶來正面影響。」