小摩執行長：市場最糟恐面臨7%利率和停滯性通膨

摩根大通執行長 Jamie Dimon 在接受採訪時表示，市場可能還沒有準備好應對聯準會 (Fed) 將利率升至 7% 並且出現停滯性通膨的最壞情況。

Dimon 表示，Fed 可能需要進一步提高利率以對抗通膨，小摩也已經敦促客戶為上述情境做好準備，因為利率從 5% 到 7%，會比 3% 到 5% 更令人痛苦。

如果利率升至 7%，將對美國企業和消費者產生嚴重影響，也將澆熄 Fed 官員近期對經濟軟著陸的樂觀情緒。目前經濟學家認為美國未來 12 個月陷入衰退的機率為 60%。

Dimon 先前就曾表示， Fed 可能必須繼續調升基準利率，以對抗持續存在的通膨。Fed 在剛開始升息時晚了一步，過去 18 個月的快速升息才讓他們迎頭趕上。

他認為，利率比現在還要更高的機率已經更大。「我指的是從現在開始的四個月、六個月後，通膨率將來到 4%，但出於一些原因，它不會下滑。」

Jamieson Coote Bonds 投資長 Charlie Jamieson 在接受採訪時也表示，市場肯定還沒有準備好接受 7% 的利率。在這個水準上，預計會出現通貨緊縮，戳破大量資產泡沫。

過去 18 個月的多數時間內，Fed 始終把對抗通膨視為首要之務，過程中也將聯邦基金利率從去年初接近零的水平，大幅推高至 5% 以上，並隨著近月通膨趨緩而放慢升息步調。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁 Neel Kashka 周一 (25 日) 表示，他預計，如果經濟強於預期，Fed 今年將需要再次升息，並在更長時間內維持緊縮政策。他和他的同事對迄今為止經濟的韌性感到驚訝，但他們仍然致力於將通膨率降至聯準會 2% 的目標。