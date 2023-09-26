俄外交部官員：美國已通知不打算邀請普丁參加APEC

俄羅斯外交部無任所大使、駐亞太經濟合作會議（APEC）高階官員馬拉特 · 別爾德耶夫表示，美國已通過雙邊管道通知俄方，表示美方今年不打算邀請一些國家和地區的元首參加舊金山 APEC 峰會，包括俄國總統普丁，原因是美方對他們祭出制裁措施。

據《俄新社》周二（26 日）報導，別爾德耶夫說，美方此舉「令人遺憾」，這表明美方在多邊經濟合作問題上仍持對抗立場，也把此次峰會政治化。

別爾德耶表示：「作為俄方高階官員，我與他們（美方）積極協作，再次向其提交申請，要求向我們的領導人發出邀請。」APEC 峰會今年 11 月將在美國舊金山登場。

此外，在外界高度關注中國國家主席習近平是否會出席 APEC 峰會之際，中國外交部長王毅周二表示，關於出席這場峰會的安排，中方正與各方保持溝通，會適時發布消息。

王毅指出，APEC 是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制，第十三次領導人非正式會議，也就是今年年底預定召開的這次會議，應該成為促進合作的大舞台，而不應該是挑起對抗的角鬥場。作為世界最大開發中國家和 APEC 重要成員，中方願意順應國際社會期待，為今年 APEC 的成功發揮建設性作用。

美國與中國政府曾在本月 17 日宣布，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與王毅舉行多輪會談，討論了兩國元首可能舉行的峰會，以及世界兩大經濟體之間的溝通管道。

據《彭博》報導，了解中方籌備會談情況的人士透露，這些會議的目的，是確保習近平和美國總統拜登能夠在 APEC 峰會上會面。 知情人士說，目前雙方都有意穩定美中關係：中國領導人關注的是國內經濟，而美國領導人希望在 2024 年總統大選前兩國關係穩定。

不過，消息人士也坦言，美中關係大幅改善的可能性很小，整體而言，兩國關係依然緊張。