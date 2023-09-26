〈紐約匯市〉美元指數攀今年新高 日元貶至11個月低位 市場關注干預風險

美國聯準會 (Fed) 上周表示可能進一步升息，並將高利率維持在更長一段時間後，美元指數周一 (25 日) 登上今年新高，逼近 106，日元兌美元則貶至 11 個月新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.35%，至 105.95，為去年 11 月底以來最高，Fed 的鷹派利率前景推高美債殖利率，並提振美元需求。

美元兌日元升 0.35% 至 148.87 日元，盤中最高達 148.96 日元，持續逼近日本當局去年出手干預的價位。

日本銀行 (央行) 上周五 (22 日) 維持超低利率政策不變，承諾繼續支持經濟，直到通膨持續穩定地達到 2% 目標，顯示日本央行不急於退出超寬鬆政策，令日元承壓。

德國商業銀行 (Commerzbank) 外匯分析師 Esther Reichelt 表示：「根據日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的說法，目前還未出現通膨持續穩定上升的跡象，因此央行將繼續耐心實施寬鬆政策，這對日元來說是一項明顯的抑制因素。」

目前日元仍徘徊在重要心理關卡 150 附近，一些觀察人士將 150 日元兌 1 美元視為底線，若貶破這個水平，可能會迫使日本當局像去年一樣出手干預。

日元同時也受美日利差擴大影響，美國和日本 10 年期公債殖利率利差周一達到 382 個基點，是去年 11 月 10 日以來最大。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略師 Bipan Rai 表示：「當美債與日債殖利率利差擴大時，尤其是 10 年期公債殖利率，往往會更有力地反映在美元兌日元匯價上。」

對歐洲央行 (ECB) 不太可能進一步升息的看法，令歐元兌美元貶至 3 月以來最低，截稿前跌近 0.5% 至 1.0591 美元。

Rai 說：「雖然 Fed 依舊非常仰賴數據，但歐洲央行基本上已發出升息周期告終的信號。就我們來看，即使兩國央行語調只有細微轉變，也足以讓歐元兌美元暫時保持一定程度的穩定。」

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一表示，相較於央行收緊政策導致經濟放緩，通膨持續高於 Fed 2% 目標所構成的風險更大。

同日，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，高存款利率可望幫助通膨回到 2%，重申在必要時間內將利率維持在限制性水準。

觀察其他主要貨幣，英鎊延續連日貶勢，跌逾 0.2% 至 1.2210 美元。澳幣貶近 0.3% 至 0.6419 美元，紐幣升近 0.1% 至 0.5962 美元，與澳幣一同在 10 個月低點附近徘徊。

截至台灣時間周二 (26 日) 約 6:00 價格: