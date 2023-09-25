高通推10G PON+WiFi 7平台 2024年夏季上市

IC 設計大廠高通 (QCOM-US) 今 (25) 日針對 Wi-Fi 7 領域發布最新技術進展，宣布新增 10G 光纖閘道器平台至產品組合中，再加上 5G 和 Wi-Fi 7 技術，將推動家用連接能力迎接全新時代，同時也為服務供應商帶來全新機會，預計 2024 年夏季正式上市。

高通指出，大多數使用者透過 Wi-Fi 體驗寬頻服務，而現今寬頻系統中，從服務供應商到家庭的網路存取和家用 Wi-Fi 是分開管理的，考量裝置、應用程式和連接技術的多樣性，幾乎不可能維持整體網路的服務品質。

高通服務定義 Wi-Fi 技術可從雲端到裝置提供統一的資料流量管理架構，藉此因應網路服務品質管理的挑戰，新技術可提供協作、分類、排程和洞察報告等功能，以確保滿足使用者對 10G 光纖效能的期待，無論是遊戲、串流、視訊會議或共享內容，均可根據使用者活動來適應調整。

高通資深副總裁暨連接、寬頻與網路部門總經理 Rahul Patel 表示，高通將自己定位為引領連接能力革新的先行者。藉由新增 10G 光纖至我們的技術產品組合，再加上 5G 和 Wi-Fi 7 技術，提供完整解決方案組合，協助服務供應商推動營收成長和服務創新，並提供更沉浸且具參與感的使用者體驗。

ABI Research 資深分析師 Andrew Spivey 表示，高通家用閘道器的最新技術進展將有助於加速家用 Wi-Fi 網路的持續轉型。有鑑於光纖電纜的快速部署，加上傳統電纜和 DSL 技術同時式微，全新平台的出現適逢其時，結合高通 Wi-Fi 7 技術，將在提供現代家庭所需的先進網速方面變得不可或缺。

高通 10G 光纖閘道器平台專為支援 10Gbps 網路傳輸至家庭及家用所建構，其軟體定義架構結合了 10G 被動光纖網路 (PON) 技術與數千兆位元 Wi-Fi 7 連接能力，可確保從家用網路到手機、PC、智慧電視、家用攝影機或電器等終端裝置享有無縫的高速連接能力和低延遲存取。