高通上海爆大規模裁員 最高賠償「N+7」

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 上海公司被爆大規模裁員，最高賠償「N+7」，高通將撤離上海的消息甚囂塵上，凸顯智慧手機市場疲軟和競爭對手擠壓的衝擊。

據《界面新聞》報導，從本周開始，各大社群平台傳出高通上海公司即將大規模裁員的消息，裁員主要集中於無線業務研發部門，補償標準為普通員工（含剛入職員工）「N+4」，無固定期限的資深員工「N+7」，且沒有三倍封頂限制。

上述補償標準高於行業平均水準。公開資料顯示，高通中國在北京和上海均設有研發中心。

近年來智慧手機市場疲軟和競爭對手的衝擊，給高通等公司帶來不小影響，降本增效也成為全球科技公司的主流措施。

第三方機構 Counterpoint 的全球智慧手機出貨量預測數據顯示，2023 年全球智慧手機出貨量將下降 6%，達 11.5 億支，寫下過去十年來最低水準。智慧手機換機周期已經從過去的一兩年延長到超過三年，打破歷史紀錄。

高通在手機市場面臨聯發科的挑戰。過去三年，聯發科全球手機系統單晶片（SoC）出貨量保持在頭名位置，聯發科和蘋果持續壓縮高通的市占率。

此外，在高通手機晶片收入中，接近 60% 來自中國市場。隨著 8 月底華為麒麟芯片重新上線，果鏈知名分析師天風國際郭明錤表示，高通最終會因此失去華為手機的訂單。他的數據顯示，僅 2022 年一年，華為就向高通採購大概 2,300 萬 - 2,500 萬顆 SoC。

最新一季財報數據顯示，高通手機晶片業務的營收（歸屬於 QCT 部門）為 52.6 億美元，較一年前銳減 25%，直接拖累高通整體營收。

在這些外部消極因素影響下，高通從去年底開始裁員。從 2022 年 12 月至今年 3 月，高通美國加州總部 232 名員工被裁，5 月高通宣布全球裁員 5%，主要集中於行動部門。

今年 6 月，高通宣布將繼續裁減加州聖地亞哥總部 415 名員工，大多數員工為工程師。

高通財務長 Akash Palkhiwala 曾表示，預計削減成本的措施將持續到下個年度。除了各大科技企業都在做的降本增效之外，高通在疫情期間過度招聘，也是高通今年持續裁員的原因之一。