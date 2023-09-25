深圳鵬鼎決撤回非公開股票發行案 臻鼎-KY持股暫免遭稀釋

臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下子公司鵬鼎 (SZ.2938) 去 (2022) 年底通過以發行非公開發行 (private placement) A 股股票相關事宜，發行股數低於 1.5 億股且預計募集約人民幣 40 億元 (約新台幣 175 億元)，但鵬鼎今 (25) 日決議撤回，也使臻鼎 - KY 對鵬鼎的持股暫免遭稀釋。

由鵬鼎原規劃發行非公開發行 A 股股票案，原規劃在今年 5、6 月間完成發行，如以 1.5 億股計算，將稀釋臻鼎對鵬鼎的持股比例由 72.18% 降至約 68%。

不過，今天臻鼎 - KY 代替鵬鼎公告指出，綜合考量資本市場狀況及公司整體發展規劃等因素，子公司鵬鼎控股 (深圳)(股) 公司今天董事會決議終止此次發行並向深圳證券交易所申請撤回文件。

深圳鵬鼎原規劃發行非公開發行 A 股股票主要資金用途，主要包含淮安第三園區的高階 HDI 及 SLP 擴產、淮安第一園區的汽車板及伺服器板擴產、數位轉型升級與充實營運資金。

中國大陸的上市公司發行非公開發行股票募集資金，與台股的發行私募股相類似，大陸的上市公司發行非公開發行股票募集資金，必須經過股東會及證監單位同意，並且對於應募的法人資格有相關限制；但是台灣上市櫃公司發行私募股票的閉鎖期爲 3 年，中國大陸的上市公司發行非公開發行股票閉鎖期僅爲 6 個月。

臻鼎旗下子公司鵬鼎 2018 年在深圳 IPO，當時並一舉募集逾人民幣 37 億元的資金。