大規模裁員？撤離上海？高通回應來了！

網傳美國晶片巨擘高通（Qualcomm）(QCOM-US) 上海研發部門大規模裁員，對此高通在周四（21 日）表示，由於需求持續面臨不確定性，預計上海公司會裁員，但市場傳聞的「大規模裁員」、「撤離上海」等說法誇大其詞。

高通周四向《第一財經》表示，高通在第 3 季財報電話會議上和 8 月提交的 10Q 報告中曾說過，鑒於宏觀經濟和需求環境持續面臨不確定性，預計會進一步採取調整措施。高通說，仍在擬定相關計畫，預計主要措施包括裁員，市場所傳的「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法並非事實。

高通並指出，預估裁員等措施將產生大量額外調整費用，且很大一部分預計將發生在 2023 年度第 4 季。高通預定在 2024 年度上半年基本完成相應調整措施。

高通中國在北京和上海均設有研發中心。天眼查的資料顯示，高通信息科技（上海）公司（以下簡稱「高通上海」）成立於 2010 年 08 月 16 日，經營範圍包括區域網路晶片，有線、無線通訊終端晶片及其軟體的測試及維護，並提供相關技術咨詢、技術服務。工商註冊顯示，高通上海目前參保人數為 393 人。

手機通訊晶片是高通業績的重要支撐，但在過去兩年，全球手機銷量陷入停滯。Counterpoint 公布的數據顯示，第 2 季全球智慧手機銷量較一年前下降 8%，這已經是連續第八季走下坡。

8 月初，高通公布截至 2023 年 6 月 25 日的 2023 年度第 3 季財報。報告顯示，營收為 84.51 億美元，較去年同期銳減 23%。淨利為 18.03 億美元，驟降 52%。其中，主要負責智慧手機、汽車等智慧設備使用的晶片 QCT 部門，營收下降約 24%。