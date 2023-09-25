〈營業氣候調查〉8月二大業態景氣不同調 製造業創5個月高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營業氣候測驗點，製造業略較上月續增 0.44 個百分點至 91.92 點，為 5 個月來高點，服務業測驗點終結連 3 增，轉為下滑 2.99 點至 97.26 點，並來到 6 個月來相對低，而營建業測驗點則呈第 3 個月上揚的格局。

台經院指出，受惠國際原油價格走高，推升石化相關產品售價，加上鋼材報價隨著國際煉鋼原料報價拉升，傳產出口、生產和外銷訂單年減幅度均較上月縮小，使傳產業者對當月景氣表現較上月明顯轉好。

不過，因電子終端需求疲弱，科技產品拉貨力道不如以往，科技業者對當月和未來半年景氣看法仍偏保守。

製造業調查中，認為當 (8) 月景氣為「好」的廠商比率為 20.7%，月增 3.0 個百分點，「壞」的比率則為 27.5%，月減 0.6 個百分點，化學工業、化學製品業與塑膠製品業較看好當月。

而整體廠商對未來半年景氣看法，看好者減少 5.1 個百分點至當月的 18.6%，看壞比率則由 7 月的 23.1% 增加 1.9 個百分點至 25.0%，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業與電子機械業，對未來半年偏持平。

台經院解讀，由於 8 月製造業營業氣候測驗點增幅有限，研判製造業對景氣看法與上月維持不變。

服務業方面，近 4 成左右的零售業者看好當月，不過，受到外資擴大拋售，AI 資金浪潮平息，拖累台股表現，證券業看壞；而投資型保單新規趨嚴，難以避免整體保費收入減少，有超過 7 成以上的保險業者看壞。

在未來半年景氣看法上，零售業、證券業和保險業看好未來半年的廠商比例明顯高於看壞，批發業偏向持平。