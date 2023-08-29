台灣製造業去庫存能力轉弱 去年存貨周轉率跌破10% 為14年來新低

根據 CRIF 中華徵信所 (CRIF) 最新出爐的 2023 年「台灣工商業財務總分析」調查，去 (2022) 年台灣的製造業平均存貨週轉率為 9.6%，較 2021 年的 10.2% 下滑 0.6 個百分點，已是連續第三年下降，創 14 年來新低，為 2009 年以來的首次存貨週轉率低於 10%，顯示存貨去化能力很弱。

存貨周轉率是用來衡量產業銷售產品能力及經營績效，存貨周轉率高代表存貨越低，反之則代表企業存貨量過高，營運績效欠佳。

中華徵信所表示，產業平均銷貨日數從 2021 年的 36 天上升到 37.6 天，但平均收現日數從 2021 年的 70.8 天縮短至 58.8 天，平均付款日數也從 2020 年的 94.3 天下降到 2021 年的 83 天，去年再下降到 79.8 天，為連續兩年下降，且創下 2016 年以來新低。

中華徵信所指出，「銷貨天數拉長，付款天數縮短，收現天數縮短因此加快」，這顯示製造業對資金緊縮的管理非常保守，加上流動比率 111.8% 雖平穩，但速動比率僅 89.6%，創 2013 年以來的新低，且自 2018 年以來速動比率都低於 100%，反映製造業資金緊縮情況是值得關注的。

調查也發現，代表獲利能力的平均營業毛利率 (平均數)、營業利益率 (營益率) 及純益率分別為 11.2%、6.2%、9.3%，較 2021 年的 12.4%、7.8% 及 11.3% 呈現 1.2 至 2 個百分點的下滑，顯示獲利能力受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾。

儘管今 (2023) 年有 AI 產業題材，但在大多數產業毛利率下滑情況下，評估 2023 年製造業的毛利率、營益率及純益率將繼續下滑至 10.1%、5.0% 及 8.1%。

CRIF 認為，在製造業 2 碼行業 18 大類分類產業中，毛利率、營益率、純益率各有 14 大類、13 大類及 12 大類產業下降，且傳產製造業幾呈全面下降，也使整體製造業獲利成長趨勢的不確定性增高。